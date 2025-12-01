Reaparece AMLO por libro y pide: “Hay que apoyar mucho a la Presidenta”

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este 30 de noviembre a través de un video difundido en redes sociales, en el que anunció la publicación de su nuevo libro titulado Grandeza. La grabación fue realizada desde su finca en Palenque, Chiapas, donde reside desde que concluyó su mandato el 1 de octubre de 2024.

Al pronunciar un mensaje, López Obrador reiteró que se encuentra retirado de la vida política y afirmó que su jubilación “no es una simulación” y que no tiene intención de volver a participar en actividades públicas de manera constante. Añadió que no realizará giras ni presentaciones para promover el libro, para no “hacer sombra” a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y subrayó que su vida cotidiana transcurre entre actividades familiares y la escritura.

El expresidente afirmó que el objetivo de su libro es "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla".

En la grabación, expresó respaldo a la administración de la mandataria federal y sostuvo que la unidad es importante para el país. Señaló que la titular del Ejecutivo “está conduciendo bien” y que no intervendrá en las decisiones del Gobierno federal.

No obstante, López Obrador precisó que únicamente consideraría volver a la vida pública en tres circunstancias específicas: si estuviera en riesgo la democracia, si se vulnerara la soberanía nacional o si la Presidenta es sujeta de acoso.

“Les decía: yo saldría para defender la democracia; saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado; si la acosan, salgo. Entonces sí. Pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan qué circunstancias sí podrían hacer que yo saliera. Sí saldría yo a la calle”, afirmó.

600 páginas tiene el nuevo libro del exmandatario

Además, también pidió apoyo para la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Hay estabilidad política. Nada más que cómo puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, puede más que el sentido común; no internalizan nada de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Hay que apoyar mucho, mucho, mucho, mucho a la Presidenta porque todavía es temporada de zopilotes, y hay buitres y hay halcones”, dijo.

Asimismo, relató que se encuentra en un periodo dedicado a la reflexión y la teoría política, pues ha aprovechado el retiro para concentrarse en la escritura.

“Estoy escribiendo, estoy haciendo teoría. Es teoría y práctica la política. Pues ahora no estoy en la praxis, no estoy en la práctica, estoy en la teoría”, explicó. Añadió que actualmente trabaja en desarrollar a profundidad el concepto de “humanismo mexicano”, eje discursivo que marcó su administración.

AMLO admitió que ocasionalmente ha viajado a la CDMX de manera discreta, para visitar a su familia; sin embargo, descartó realizar cualquier gira de promoción pública.

La reaparición del exmandatario se produjo después de un periodo en el que mantuvo una presencia muy limitada en medios y plataformas digitales. Desde su salida de la Presidencia de la República ha realizado pocas intervenciones públicas.

La última había sido durante las elecciones del Poder Judicial, proceso que calificó como “histórico”, al permitir la elección directa de jueces, magistrados y ministros.

La publicación de Grandeza se suma a la lista de obras que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador ha difundido a lo largo de su trayectoria política.

En esta ocasión, el anuncio del exmandatario se realizó sin acompañamientos institucionales ni eventos presenciales, acorde con lo que él mismo describió como un retiro definitivo.

En el mensaje, también recordó algunos de los logros que atribuye a su administración, entre ellos la reducción de la pobreza. “En el tiempo que estuve en la Presidencia, salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos (...) Cuando llegué a la Presidencia, el 42 por ciento de los mexicanos estaban en la pobreza. Cuando dejé la Presidencia ya había bajado al 29 por ciento”, señaló.

Asimismo, enfiló contra el periodo neoliberal, al señalar que los gobiernos de esa época se dedicaron a saquear a nuestro país y se produjo una “monstruosa” desigualdad.

El video de presentación tuvo amplia circulación en redes sociales y generó diversas reacciones durante el día, aunque el exmandatario no realizó mensajes adicionales. Tampoco se anunciaron actividades posteriormente ni nuevas apariciones públicas relacionadas con la obra.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), la versión digital de Grandeza tiene un costo aproximado de 349 pesos; el precio puede variar, dependiendo del formato en el que se adquiera, ya sea digital o físico.

López Obrador explicó que la obra aborda la “civilización negada”, en referencia a los pueblos del México antiguo. Señaló que el libro busca resaltar el legado histórico, cultural y artístico de estas comunidades, así como reivindicar su lugar dentro de la identidad nacional. De acuerdo con lo expuesto en el video, el texto plantea que la grandeza de México tiene una base profunda en las culturas originarias.

El exmandatario afirmó que la publicación tiene el objetivo de cuestionar la “propaganda negra que los invasores difundieron para justificar la esclavitud”, y afirmó que el libro desmiente mitos sobre supuestos sacrificios de sangre y actos de canibalismo utilizados históricamente para presentar a los pueblos indígenas como “bárbaros”.

Por Ángel Molina

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció este domingo el respaldo expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el exmandatario difundió un mensaje en redes sociales para presentar su nuevo libro Grandeza. La mandataria aseguró sentirse “muy contenta” por las palabras del exjefe del Ejecutivo.

Durante la reapertura del Hospital General del ISSSTE “Carlos Calero”, en Cuernavaca, Morelos, la Presidenta hizo referencia al video en el que López Obrador afirmó que “no hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien”.

El expresidente AMLO dijo que su libro Grandeza trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, pues gracias a ellos México es una potencia cultural.

Ante ello, la mandataria dijo: “hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento”, indicó.

En su mensaje público, López Obrador presentó su libro Grandeza, obra en la que, de acuerdo con Sheinbaum Pardo, se expone que antes de la llegada de los españoles existían civilizaciones con riqueza cultural, científica y moral. Agregó que la obra destaca cómo la invasión española sometió a los pueblos originarios, quienes resistieron durante cinco siglos.

Sheinbaum señaló que la publicación resalta el valor histórico y cultural de México y refleja las convicciones del movimiento que encabeza el exmandatario.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la reapertura de un hospital en Cuernavaca, Morelos ı Foto: Cuartoscuro

6 de diciembre celebrarán 7 años de gobierno de la 4T

“Andrés Manuel López Obrador, desde toda la lucha y después de manera muy importante con la Presidencia y ahora, con su libro, nos dice: la grandeza cultural de México radica en los pueblos originarios, no solamente en lo que fueron las civilizaciones”, expresó.

Recordó, además, que el expresidente había anticipado que, al dejar el gobierno, dedicaría su tiempo a escribir este material, el cual se espera que esté disponible en librerías a partir de la primera semana de diciembre.

Tras refrendar su cariño al ex mandatario a quien dijo, “queremos mucho”, la titular del Ejecutivo sostuvo que este libro, que estará disponible muy pronto en librerías, será muy importante para el país, porque “habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios. Ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos y con mucho orgullo estamos conduciendo el país”.

LIBRO SERÁ RELEVANTE. Durante su gira en Cuernavaca, Sheinbaum Pardo descartó haber sostenido una reunión reciente con López Obrador. Al concluir el evento, la Presidenta aclaró ante medios que no ha tenido encuentros con el exmandatario desde que él se retiró de la vida pública.

La Presidenta reiteró también las condiciones que López Obrador expuso para regresar a la vida pública —defender la democracia, a la Presidenta y la soberanía— y aseguró que el mensaje del exmandatario generó alegría entre la ciudadanía y que su libro va a ser muy importante para el país.

Con estas declaraciones, se perfila que López Obrador no participará en la concentración convocada para el próximo sábado seis de diciembre, con motivo del séptimo aniversario de Morena al frente del Gobierno federal.

Por Ángel Molina

El regreso de Andrés Manuel López Obrador a la escena pública, después de dejar el cargo al frente del Poder Ejecutivo, encendió a la 4T y provocó un movimiento inmediato entre figuras políticas del país. Dirigentes, gobernadores y legisladores de Morena destacaron su reaparición y mostraron respaldo a su liderazgo dentro del movimiento, mientras que partidos de oposición advirtieron que la presencia del político podría influir en las decisiones del nuevo gobierno.

El exmandatario reapareció con un video en redes sociales donde anunció la publicación de su siguiente libro, que llevará por nombre Grandeza. Según López Obrador, esta obra busca “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México…”.

Andrés Manuel López Obrador, ex Presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes oficiales para presentar su nuevo libro "Grandeza" ı Foto: Cuartoscuro

A 7 horas de su publicación, el video de AMLO ha logrado 397 mil 520 reproducciones en YouTube. Se espera que el 1 de diciembre tenga 1 millón de vistas.

Tras su mensaje, funcionarios afines a Morena expresaron de inmediato su respaldo. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó en redes sociales:

“Hoy celebramos la voz y la huella de un hombre que sigue alumbrando el camino de nuestro pueblo. Felicidades, querido hermano Andrés Manuel, por Grandeza, un libro recoge la historia viva del corazón mexicano”.

Asimismo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró el anuncio de la obra:

“‘Grandeza’, su nueva obra, explora este legado fundamental para comprender mejor los aspectos de nuestra historia y del pensamiento político contemporáneo (…) seguramente despertará amplio interés y contribuirá al diálogo sobre nuestra identidad cultural”, aseveró.

También legisladores afines al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) festejaron el regreso del exmandatario y aseguraron que su aparición sacudió a la oposición. La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, sostuvo que “sólo un video bastó para poner a temblar a la oposición. Nuestro cabecita de algodón (…) reapareció para enseñarnos su nuevo libro ‘Grandeza’ y para decirnos cuáles serían los motivos por los que podría regresar a las calles e incendió las redes sociales”.

Por su parte, José Ramón López Beltrán celebró la reaparición pública de su padre con motivo del anuncio editorial. “Qué alegría volver a escuchar a nuestro querido presidente, después de tanto tiempo. Su voz, siempre firme y cercana, nos recuerda por qué millones encontramos en él una guía moral y un referente de dignidad”, señaló.

Sin embargo, miembros de la oposición, como la senadora Lilly Téllez, cuestionaron el retorno del exmandatario al considerar que éste ocurre en un momento político relevante. “AMLO reaparece justo cuando imponen a Ernestina en la FGR. Para que quede claro el mensaje que él manda aquí”, acusó.

La diputada panista Noemí Luna también criticó la reaparición del expresidente, al señalar que se da en medio de una situación complicada para el país.

“Mientras crecen la violencia, la pobreza y el abandono del sistema de salud, decide presentarse no para asumir responsabilidades, sino para vender un libro”, acusó.

El regreso de López Obrador, sumado al anuncio de su nueva publicación, reactivó el debate político entre los principales bloques del país y evidenció, una vez más, el peso que su figura mantiene en la vida pública nacional.

Esta presentación marca la primera aparición pública de López Obrador en medios digitales tras concluir su mandato en octubre de 2024. En su mensaje respaldó a la administración de la Presidenta Sheinbaum y reafirmó su intención de mantenerse al margen de la política cotidiana, salvo que en un caso extremo “la patria lo necesite”.