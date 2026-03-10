Melanie Martínez en México: Fechas, lugar, preventa y boletos para ‘The Hades Ritual’

Melanie Martínez se prepara para regresar a los escenarios, ahora con Hades, su nuevo álbum de estudio que llegará a los servicios de streaming el próximo 27 de marzo. La artista ya presentó los temas “Possession” y “Disney Princess” para adelantar el estilo de su nueva era.

Ahora, fue el pasado viernes que Melanie Martínez anunció que realizaría una serie de presentaciones especiales en Nueva York, Ciudad de México y Los Ángeles, donde los fans podrán conocer su nuevo mundo musical.

La cantante interpretará el álbum con una banda completa, incluyendo cuerdas, dando vida a la música en una experiencia íntima y comunitaria compartida con sus seguidores. Ahora, te compartimos todo lo que sabemos al respecto.

¿Dónde y cuándo ver a Melanie Martínez?

La famosa ha preparado dos presentaciones en el país mexicano, que se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un recinto que ofrece intimidad y comodidad.

Te dejamos las fechas y ubicación exacta:

31 de marzo – Ciudad de México, MX – Teatro de la Ciudad

1 de abril – Ciudad de México, MX – Teatro de la Ciudad

Preventa y boletos

Los fans pueden registrarse AQUÍ para obtener acceso a la preventa de los shows en vivo desde ahora hasta el miércoles 11 de marzo a las 11 PM ET/8 PM PT a través de una preventa especial de Melanie Martinez.

La preventa de artista comenzará el viernes 13 de marzo a las 12:00 horas. A las 16:00 horas del mismo 13 de marzo, se llevará a cabo la venta general del evento. No habrá preventas bancarias, por lo que puedes comprar tu boleto con cualquier tarjeta.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, todas las zonas tendrán el mismo precio de 1 mil 52 pesos. Asimismo, que no estará disponible la zona de palcos de primer piso, palcos de luneta y palcos de anfiteatro.

Con más de 30 mil millones de reproducciones globales, 5.54 mil millones de visualizaciones oficiales en YouTube y más de 62.2 millones de seguidores en sus plataformas, Melanie Martinez ha expandido, moldeado y transformado el pop alternativo en un mundo inmersivo, innovador e inimitable creado completamente bajo su visión.

Desde su debut en 2012, la cantante, compositora, directora y visionaria de raíces latinas y nacida en Nueva York, no sólo ha difuminado las líneas entre géneros, sino también entre la realidad y la fantasía, invitando al público al cálido abrazo de su arte singular.