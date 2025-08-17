Alejandra Robles convoca concierto por la Costa Chica

Alejandra Robles organiza un concierto benéfico por las comunidades de la Costa Chica, afectadas por el huracán Erick.

“Si todos ponemos un granito de arena, podemos tener un México más bello”, afirma Alejandra Robles, orgullosa cantante afromexicana nacida en Puerto Escondido, Oaxaca, y voz detrás de una iniciativa que une música, identidad y ayuda humanitaria.

El próximo domingo 17 de agosto, Robles encabezará el concierto Por la Costa Chica en el Centro Cultural El Cantoral de la Ciudad de México, acompañada de un elenco de lujo: Regina Orozco, Horacio Franco, Astrid Hadad, María Inés Ochoa, Celso Duarte y el proyecto Alma Cimarrona. Los boletos, con precios entre 400 y 800 pesos, están disponibles en Ticketmaster y taquillas del recinto.

El huracán Erick, que golpeó en junio la franja costera entre Bahías de Huatulco (Oaxaca) y Marquelia (Guerrero), dejó más de 68 comunidades afromexicanas e indígenas devastadas. “Casas, cosechas, lanchas y redes de pesca se perdieron; queremos reconstruir hogares con materiales más resistentes para que las familias no sean tan vulnerables”, señala Robles.

Cada artista interpretará dos canciones, y al final todos se unirán en el escenario para cantar Tino Tepa, considerado un himno de la Costa Chica. La noche incluirá también una “subasta de canciones”, en la que el público podrá elegir de un menú musical las piezas que desea escuchar en vivo.

Orgullo afromexicano, su canto es raíz, identidad y fuerza.

Para Robles, esta causa nace del arraigo y el compromiso con su tierra: “Yo me veo tocada por el huracán Erick y sentí la necesidad de juntar a mis compañeros músicos para hacer un concierto a beneficio de la Costa Chica”.

Todos los participantes —artistas, técnicos y el propio recinto— donarán por completo su trabajo. “Es un don el poder transmitir música, y si podemos regalarlo para ayudar, es algo que llena el alma”, asegura.

La intérprete, con casi 18 años de trayectoria, ha colaborado con figuras como Armando Manzanero, Alex Lora, Eugenia León y Susana Zabaleta. Paralelamente, desarrolla su serie televisiva Las Joyas de Oaxaca, donde retrata a personajes que han puesto en alto el nombre de su estado. “Las joyas son su gente”, dice.

Robles espera que este encuentro solidario se convierta en una cita anual: “Deseo que logremos llenar este maravilloso teatro; si es así, me encantaría hacerlo cada año para ayudar a nuestros paisanos afromexicanos e indígenas”.

