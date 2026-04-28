“Contrincantes: rivalidades que marcaron al mundo”, estreno por Canal Once.

Hay partidos que se juegan con los pies… y otros que se juegan con la historia, el orgullo y la memoria de millones.

Contrincantes, la nueva miniserie de Canal Once, se adentra en cinco de las rivalidades más intensas del futbol mundial para demostrar que, cuando el silbatazo inicial suena, lo que está en juego va mucho más allá del marcador.

Cada episodio es un viaje a esos momentos donde el futbol se convierte en algo más: en un campo de batalla simbólico donde se cruzan conflictos geopolíticos, heridas históricas y emociones colectivas que no caben en noventa minutos.

Argentina vs. Inglaterra (1986) transformó un gol en historia pura, donde la “Mano de Dios” trascendió lo deportivo para convertirse en símbolo.

España vs. Marruecos (2022) historia compartida, identidades enfrentadas; un duelo que evocó memorias profundas y estalló en una tanda de penales que paralizó al mundo.

Brasil vs. Francia (1998) el gigante del futbol frente a una nueva potencia; una final que cambió el equilibrio del juego mundial.

Italia vs. Alemania (1970), enemigos en la Primera Guerra Mundial, aliados en la Segunda… eternos rivales en la cancha.

México vs. Estados Unidos (2002) no fue solo un partido: fue el reflejo de décadas de tensión, cercanía y contraste entre dos naciones vecinas.

Con este estreno, Canal Once reafirma su compromiso con contenidos que van más allá del entretenimiento, ofreciendo propuestas que invitan a la reflexión y al análisis desde distintas perspectivas.

Contrincantes invita a la audiencia a redescubrir el futbol desde una mirada más profunda: no solo como un juego, sino como un fenómeno cultural capaz de narrar la historia de pueblos enteros.

Porque en estos duelos… nunca se trató solo de ganar.

Paolo Maldini no solo fue un jugador de fútbol; se convirtió en un adjetivo para describir cómo se debe defender en la cancha.



Probablemente el mejor lateral izquierdo de la historia, fue la encarnación de la escuela italiana de defensores.

Con el AC Milan ganó 26 títulos,… pic.twitter.com/hbwhxtAy6W — Canal Once (@CanalOnceTV) April 28, 2026

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JVR