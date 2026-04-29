EL ALEPH celebra 10 años con aldea de ciencia y arte

LA ORQUESTA de Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín alista un tributo a Miles Davis.

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia celebra 10 años con un nuevo espacio, una aldea que contará con más de 80 activaciones científicas, conferencias, conciertos y un torneo de ajedrez en la Explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

EL DATO: EL 11 DE MAYO, a las 11:00 horas, en el Auditorio del MUAC, Michel Poulain dictará La nueva narrativa de la longevidad.

En esta edición se reflexionará sobre la memoria, la longevidad, la música del universo, la danza de las neuronas y la poesía de la ciencia serán discutidos por destacados especialistas internacionales.

“Este festival es un espacio de seducción para el intelecto; la calidad en la oferta cultural y científica frente a la digitalización es el reto que asume Cultura UNAM con un programa que aborda temáticas referentes al universo, la memoria y la neurociencia en relación a la música, la poesía y las nuevas realidades del mundo.

“Tenemos una nueva propuesta: la Aldea Aleph como muestrario del pulso creativo del evento”, precisó ayer en conferencia de prensa en formato virtual Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM.

Entre las actividades destacadas está la conferencia inaugural del festival: La música en el universo y la danza de las neuronas, que dictará la doctora en medicina y filosofía, neurocientífica, patóloga y compositora Eleaine Bearer, quien ha referido que tiene como objetivo clave establecer un diálogo con el público, bajo la concepción medular de que todo está conectado.

“Las estrategias siempre serán un reto y una vía cotidiana de creación, hay que ver la respuesta del público para medir los alcances de esas tácticas; Bearer apuesta con el acercamiento dinámico a públicos diversos”, recalcó Juan Ayala, director de El Aleph.

También se resaltó la trascendencia de la cartelera musical/artística integrada por el intérprete de viola da gamba austriaco Christoph Urbanetz; la Orquesta de Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín, que presenta un homenaje al trompetista Miles Davis en el año de su centenario; el Ballet de la Ciudad de São Paulo con un estreno mundial del coreógrafo Scotty Hardwig; y el montaje de la obra de teatro Hildegarda.

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA 2026

DÓNDE: Centro Cultural Universitario UNAM y 26 sedes alternas

CUÁNDO: del 7 al 17 de mayo 2026

Entrada libre

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia 2026 se conformará por 154 actividades (76, académicas; y 78, artísticas) que desplegarán 180 invitados procedentes de 14 naciones. Entre algunas de las personalidades universitarias que participarán se encuentran la historiadora Estela Roselló Soberón; Francisca Pou, doctora en derecho; Raúl Escamilla, psiquiatra especializado en esquizofrenia; Francisco Fernández de Miguel, experto en neurociencias, y el astrofísico Joel Sánchez Bermúdez.

En la sección de preguntas y respuestas de la conferencia apareció el tema de la asistencia, sobre todo de los jóvenes.

Al respecto, Beltrán manifestó: “Desgraciadamente, por el uso de las tecnologías, por el uso constante y a veces casi único de las tecnologías, se achata y homogeneiza nuestro pensamiento. En el caso de los jóvenes es importantísimo abrirles estas puertas y ventanas, es una tarea difícil”.

Dijo que luchan “con una suerte de inercia contra un momento que ya no considera que la cultura sea un tesoro, pero de eso se trata ser universitario, de establecer estos vínculos y encontrar formas de resistencia y de seducción para estos públicos. Una vez que lo prueben, van a saber que su vida se vuelve más plena”.