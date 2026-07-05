La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa impactando al público con el sangriento conflicto que divide a la Casa Targaryen.

Tras los sucesos del episodio 2, los seguidores de la serie esperan un capítulo lleno de traiciones, batallas y revelaciones que den un giro importante a la historia. Hoy se estrena el episodio 3, que podría ser clave para definir el rumbo de Rhaenyra, Aegon II y sus dragones; descubre a qué hora es el lanzamiento.

¿A qué hora sale HOY el capítulo 3 de La Casa del Dragón 3?

El capítulo 3 de La Casa del Dragón 3 se estrena este domingo 5 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos.

Recuerda que para disfrutar de la serie debes contar con una suscripción activa en HBO y la plataforma Max, así como una señal estable de Internet. Cada semana se estrena un nuevo episodio de los ocho que comprenden esta tercera temporada.

Conoce el calendario de episodios de La Casa del Dragón temporada 3:

Episodio 1: 21 de junio/Ya disponible en HBO

Episodio 2: 28 de junio/Ya disponible en HBO

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

Orders are orders. pic.twitter.com/rYkp3XKpmM — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 1, 2026

¿Qué pasó en el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3?

El episodio 2 estuvo marcado por una tragedia que rompió el corazón de muchos fans de La Casa del Dragón. Rhaenyra sufrió la muerte de su hijo Jacaerys, lo que desató dolor y desconfianza en su Consejo Negro.

La capital, Desembarco del Rey, cayó en manos de los Negros y Rhaenyra se sentó en el Trono de Hierro, ejecutando brutalmente a Otto Hightower. Además, Alicent y Helaena fueron capturadas, rompiendo cualquier intento de tregua.

Mientras tanto, Aemond llegó herido a Harrenhal, donde recibió advertencias de Alys Rivers sobre su oscuro destino. Por otro lado, Aegon II y Larys lograron escapar para luego buscar refugio y el poder de su dragón Sunfyre.

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