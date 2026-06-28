La tercera temporada de la serie La Casa del Dragón se estrenó el fin de semana pasado y causó furor entre los fans de la historia, quienes esperaron dos años por el regreso de la producción de HBO.

La historia tuvo un arranque impactante, pues el episodio 1 inició con la Batalla del Gaznate. Vimos a la flota Velaryon enfrentando a la Triarquía en un combate naval y aéreo con dragones.

Además, Aegon II es capturado tras un fallido escape con Larys Strong, mientras Aemond asume el control en Desembarco del Rey. Y algo doloroso para muchos sin duda fue la muerte de Jacaerys, lo que aumentó aún más la tragedia de Rhaenyra.

Descubre el desenlace de esta historia este domingo; en La Razón, te contamos a qué hora se estrena el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3.

¿A qué hora sale el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3?

El capítulo 2 de La Casa del Dragón 3 se estrena este domingo 28 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos.

El primer episodio, que se lanzó el 21 de junio, y este segundo estarán disponibles en HBO y la plataforma Max. Cada semana los fans de la serie podrán ver un capítulo nuevo.

Este es el calendario de episodios de La Casa del Dragón temporada 3:

Episodio 1: 21 de junio/Ya disponible

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

Lions are no match for wolves. pic.twitter.com/Y8awgv7mqw — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 27, 2026

Elenco de la serie

En esta tercera entrega de La Casa del Dragón, veremos en la pantalla a:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Tom Glynn como Carney–Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Harry Collett como Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Matthew Needham como Larys Strong

Sonoya Mizuno como Mysaria

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