La tercera temporada de la serie La Casa del Dragón se estrenó el fin de semana pasado y causó furor entre los fans de la historia, quienes esperaron dos años por el regreso de la producción de HBO.
La historia tuvo un arranque impactante, pues el episodio 1 inició con la Batalla del Gaznate. Vimos a la flota Velaryon enfrentando a la Triarquía en un combate naval y aéreo con dragones.
Además, Aegon II es capturado tras un fallido escape con Larys Strong, mientras Aemond asume el control en Desembarco del Rey. Y algo doloroso para muchos sin duda fue la muerte de Jacaerys, lo que aumentó aún más la tragedia de Rhaenyra.
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Descubre el desenlace de esta historia este domingo; en La Razón, te contamos a qué hora se estrena el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3.
¿A qué hora sale el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3?
El capítulo 2 de La Casa del Dragón 3 se estrena este domingo 28 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos.
El primer episodio, que se lanzó el 21 de junio, y este segundo estarán disponibles en HBO y la plataforma Max. Cada semana los fans de la serie podrán ver un capítulo nuevo.
Este es el calendario de episodios de La Casa del Dragón temporada 3:
- Episodio 1: 21 de junio/Ya disponible
- Episodio 2: 28 de junio
- Episodio 3: 5 de julio
- Episodio 4: 12 de julio
- Episodio 5: 19 de julio
- Episodio 6: 26 de julio
- Episodio 7: 2 de agosto
- Episodio 8: 9 de agosto
Elenco de la serie
En esta tercera entrega de La Casa del Dragón, veremos en la pantalla a:
- Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen
- Matt Smith como Daemon Targaryen
- Olivia Cooke como Alicent Hightower
- Tom Glynn como Carney–Aegon II Targaryen
- Ewan Mitchell como Aemond Targaryen
- Harry Collett como Jacaerys Velaryon
- Bethany Antonia como Baela Targaryen
- Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen
- Steve Toussaint como Corlys Velaryon
- Fabien Frankel como Ser Criston Cole
- Matthew Needham como Larys Strong
- Sonoya Mizuno como Mysaria
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