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¿A qué hora sale el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3?

Este domingo podrás ver un nuevo capítulo de la esperada serie de HBO; continúa la brutal guerra civil Targaryen

Escena de La Casa del Dragón 3
Escena de La Casa del Dragón 3 Foto: X @dragonbloodla
Por:
Martha Díaz

La tercera temporada de la serie La Casa del Dragón se estrenó el fin de semana pasado y causó furor entre los fans de la historia, quienes esperaron dos años por el regreso de la producción de HBO.

La historia tuvo un arranque impactante, pues el episodio 1 inició con la Batalla del Gaznate. Vimos a la flota Velaryon enfrentando a la Triarquía en un combate naval y aéreo con dragones.

Además, Aegon II es capturado tras un fallido escape con Larys Strong, mientras Aemond asume el control en Desembarco del Rey. Y algo doloroso para muchos sin duda fue la muerte de Jacaerys, lo que aumentó aún más la tragedia de Rhaenyra.

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Descubre el desenlace de esta historia este domingo; en La Razón, te contamos a qué hora se estrena el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3.

¿A qué hora sale el capítulo 2 de La Casa del Dragón 3?

El capítulo 2 de La Casa del Dragón 3 se estrena este domingo 28 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos.

El primer episodio, que se lanzó el 21 de junio, y este segundo estarán disponibles en HBO y la plataforma Max. Cada semana los fans de la serie podrán ver un capítulo nuevo.

Este es el calendario de episodios de La Casa del Dragón temporada 3:

  • Episodio 1: 21 de junio/Ya disponible
  • Episodio 2: 28 de junio
  • Episodio 3: 5 de julio
  • Episodio 4: 12 de julio
  • Episodio 5: 19 de julio
  • Episodio 6: 26 de julio
  • Episodio 7: 2 de agosto
  • Episodio 8: 9 de agosto

Elenco de la serie

En esta tercera entrega de La Casa del Dragón, veremos en la pantalla a:

  • Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen
  • Matt Smith como Daemon Targaryen
  • Olivia Cooke como Alicent Hightower
  • Tom Glynn como Carney–Aegon II Targaryen
  • Ewan Mitchell como Aemond Targaryen
  • Harry Collett como Jacaerys Velaryon
  • Bethany Antonia como Baela Targaryen
  • Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen
  • Steve Toussaint como Corlys Velaryon
  • Fabien Frankel como Ser Criston Cole
  • Matthew Needham como Larys Strong
  • Sonoya Mizuno como Mysaria

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