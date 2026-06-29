El nombre de Aegon Targaryen vuelve a resonar en House of the Dragon después de que su media hermana y legítima reina, Rhaenyra Targaryen, recupera su lugar en King’s Landing.

La regente exigió que Aegon El Usurpador se presente ante ella, por lo que iniciará una búsqueda del hombre por el que inició la guerra civil en el reino. Ahora te contamos más detalles sobre él.

Rhaenyra doesn’t want to sit on the throne until they bring Aegon the Usurper to her😭#HOTD #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/vxlqkmahPv — Myke (@Mykethogan) June 29, 2026

¿Quién es Aegon Targaryen en House of the Dragon?

Aegon II es el hijo mayor del rey Viserys I y su segunda esposa, Alicent Hightower. Tras la muerte de su padre, él es coronado Rey de los Ándalos y los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos y Protector del Reino por su madre,

Esto es lo que desata la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones contra su media hermana, Rhaenyra, quien sería la legítima reina, al ser fruto del primer matrimonio del rey Viserys.

Casado con su hermana menor, Helaena, tuvo tres hijos con ella, aunque ninguno alcanzó la edad adulta. Su dragón era Fuegosol, también conocido como “el Dorado”, origen del emblema personal que Aegon usó durante la guerra civil.

Durante la Danza de los Dragones, Aegon sufrió graves heridas que lo dejaron encorvado y con secuelas. Después, se fracturó las costillas y la cadera, además de sufrir quemaduras en la mitad de su cuerpo, las cuales se convirtieron en cicatrices.

No hay que confundir a este personaje con Aegon I Targaryen, el personaje que vemos en El Caballero de los Siete Reinos, que finge ser un simple escudero en lugar del cuarto hijo del rey Maekar I Targaryen y Lady Dyanna Dayne.

Aegon fue coronado Rey de los Siete Reinos a los treinta y tres años. De acuerdo con Aemon, el nuevo rey, a pesar de ser un hombre maduro con hijos propios, seguía siendo en parte un niño, con una inocencia y dulzura que eran apreciadas.

El rey Aegon V nombró a su viejo amigo Ser Duncan el Alto como Lord Comandante de la Guardia Real. Su reinado fue conflictivo, turbulento y desafiante.

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