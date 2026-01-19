¿Quién es Egg en El Caballero de los Siete Reinos? Su verdadera identidad

Este domingo 18 de enero se estrenó el primer episodio de El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de HBO MAX basada en el universo de Juego de Tronos, donde ahora nos encontramos con las historias de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg.

El Caballero de los Siete Reinos es protagonizada por Peter Claffey como Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg, siendo este uno de los personajes que más llaman la atención del público, ya que se sabe que en realidad, es más importante de lo que parece en Westeros.

¿Quién es Egg en El Caballero de los Siete Reinos?

Su nombre verdadero es Aegon V Targaryen, apodado también como Aegon el Improbable. Fue el cuarto hijo del rey Maekar I Targaryen y Lady Dyanna Dayne y ascendió al trono después de que el Gran Consejo desechara a varios candidatos y su hermano mayor Aemon rechazara el trono.

En su juventud, el príncipe fue un paje en la corte y se rapaba el cabello para no ser conocido como miembro de la realeza. Se dice que era el escudero de su hermano Daeron, quien no tenía interés en las justas, hasta que se encontró con Duncan el Alto y quedó impresionado del humilde caballero erranto, por lo que decidió seguirlo.

Maekar quería que Aegon fuera entrenado para ser un caballero pero Aegon sólo lo aceptaría si Ser Duncan se convertía en su entrenador. Maekar le ofreció a Duncan un puesto en su guardia personal pero Duncan rechazó la oferta, diciendo que sólo entrenaría a Aegon si éste servía como su escudero.

Si Maekar aceptaba esta oferta Aegon viviría humildemente junto al caballero errante ya que Duncan pensaba que esa vida haría de él un mejor hombre que sus hermanos Aerion y Daeron. El príncipe Maekar aceptó y Aegon se convirtió el escudero de Ser Duncan con el apodo de Egg.

Aegon se casó años después con Betha Blackwood, hija del Señor de Árbol de los Cuervos, quien le dio a Aegon tres hijos, Duncan, Jaehaerys y Daeron, y dos hijas, Shaera y Rhaelle.

Aegon fue coronado Rey de los Siete Reinos a los treinta y tres años. De acuerdo con Aemon, el nuevo rey, a pesar de ser un hombre maduro con hijos propios, seguía siendo en parte un niño, con una inocencia y dulzura que eran apreciadas. El rey Aegon V nombró a su viejo amigo Ser Duncan el Alto como Lord Comandante de la Guardia Real. Su reinado fue conflictivo, turbulento y desafiante.