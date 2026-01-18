El Caballero de los Siete Reinos: ¿Quiénes son Duncan el Alto y Egg?

Ya está disponible en HBO MAX la nueva serie inspirada en el universo de George R. R. Martin, El Caballero de los Siete Reinos, que sigue las aventuras de Duncan el Alto y Egg, su fiel escudero que en secreto es un príncipe.

El Caballero de los Siete Reinos se desarrolla 90 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, en una época donde no quedan dragones vivos en Westeros (aunque aún se les recuerda) y la familia Targaryen goza del trono de hierro.

La serie está basada en la novela corta de R. R. Martin, The Hedge Knight, que forma parte de una serie de novelas cortas conocida como Tales of Dunk and Egg y es la primera adaptación de tres títulos publicados hasta el momento.

¿Quién es Ser Duncan el Alto?

Ser Duncan el Alto, también conocido como Dunk, es un caballero errante que no sirve a ningún señor en Westeros. Con su estilo de vida independiente, recorre el continente compitiendo el torneos y acepta algún trabajo al servicio de un príncipe.

Vive su vida bajo el código de honor a la caballería. El personaje nació en Pozo de pulgas, el barrio más grande y pobre de la ciudad de King’s Landing, Fue escudero del caballero Ser Arlan de Pennytree, quien lo educó y lo juramentó como caballero a los 16 años.

¿Quién es Egg?

Egg es el joven escudero de Ser Duncan, quien en las novelas es descrito como “sabio para su edad, seguro de sí mismo y astuto”. Sin embargo, resulta ser un príncipe de la familia Targaryen que oculta su identidad, ¿Cuál será el motivo?

Reparto de El caballero de los siete reinos

Este es el reparto que conforma la serie El caballero de los siete reinos, que forma parte del universo de Juego de Tronos y podremos ver en HBO MAX:

Peter Claffey como Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde.

Dexter Sol Ansell como Aegon Egg Targaryen, un príncipe de la dinastía Targaryen y escudero de Duncan.

Finn Bennett como Aerion Targaryen, el hermano mayor de Egg.

Bertie Carvel como Baelor Targaryen, el heredero del Trono de Hierro, la Mano del Rey de Daeron II y el tío de Egg.

Tanzyn Crawford como Tanselle, una titiritera dorniense.

Daniel Ings como Lyonel Baratheon, un caballero conocido como Tormenta de risas y el heredero de la casa Baratheon.

Sam Spruell como Maekar Targaryen, el hermano menor de Baelor y padre de Egg y Aerion.