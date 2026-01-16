El caballero de los siete reinos: Sinopsis, reparto y dónde ver la serie de Juego de Tronos

La nueva serie de la franquicia de Juego de Tronos, El caballero de los siete reinos, es una de las historias más esperadas entre los fanáticos de la fantasía. Te contamos de qué trata, el elenco y dónde puedes ver el drama de epoca.

¿De qué trata El caballero de los siete reinos?

El caballero de los siete reinos es una serie adaptada de la novela de George R. R. Martin, El caballero errante, basada en Los Cuentos de Dunk & Egg y narra la historia de un joven caballero valiente pero ingenuo.

Ambientada en una época donde los Targaryen ostentan el Trono de Hierro, el caballero Duncan el Alto y su escudero Egg viajan por Poniente donde enfrentan torneos, intrigas y peligros.

Todo mientras el pequeño escudero oculta que en realidad es un príncipe. La historia explora temas como el honor y la amistad en una era donde los dragones aún son recordados.

¿Dónde ver El caballero de los siete reinos?

La serie estará disponible en HBO MAX a partir de este 18 de enero. La podrás ver siempre que cuentes con la suscripción al servicio de streaming, que cuenta con diferentes planes.

Como alternativa, también transmitirán los seis episodios que conformarán la temporada de la serie en los canales televisivos en algunos sistemas de cable.

From squire to wingman. #AKOTSK premieres Sunday at 10pm ET on @HBOMax. pic.twitter.com/BLWeiCUPMb — Game of Thrones (@GameOfThrones) January 16, 2026

Reparto de El caballero de los siete reinos

Este es el reparto que conforma la serie El caballero de los siete reinos, que forma parte del universo de Juego de Tronos y podremos ver en HBO MAX:

Peter Claffey como Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde.

Dexter Sol Ansell como Aegon Egg Targaryen, un príncipe de la dinastía Targaryen y escudero de Duncan.

Finn Bennett como Aerion Targaryen, el hermano mayor de Egg.

Bertie Carvel como Baelor Targaryen, el heredero del Trono de Hierro, la Mano del Rey de Daeron II y el tío de Egg.

Tanzyn Crawford como Tanselle, una titiritera dorniense.

Daniel Ings como Lyonel Baratheon, un caballero conocido como Tormenta de risas y el heredero de la casa Baratheon.

Sam Spruell como Maekar Targaryen, el hermano menor de Baelor y padre de Egg y Aerion.