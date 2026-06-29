¿Qué pasa con Aemond Targaryen en la tercera temporada de House of the Dragon?

El segundo episodio de la tercera temporada de House of the Dragon dejó a muchos fans al borde del asiento, pues muchos se preguntaban si nos acabábamos de despedir de Aemond Targaryen, uno de los personajes favoritos de muchos fans que protagonizó una de las escenas más intensas del capítulo.

¿Qué le pasó a Aemond Targaryen en el segundo episodio de House of the Dragon 3?

Rhaenyra Targaryen ha recuperado King’s Langing y ha vuelto a sentarse en el Trono de Hierro, mientras que Aemond ha emprendido su propio camino hacia Harrenhal, llegando muy a su estilo, de una manera nada diplomática.

Hay que reconocer que, aunque la historia ha sido muy alterada respecto al libro, Fuego y Sangre, a grandes rasgos, sigue su curso adecuado:



Mientras Rhaenyra Targaryen ya está en Desembarco del Rey, Aemond y Criston Cole llegan a Harrenhal. pic.twitter.com/a58N4UCo3B — Hielo y Fuego Universo ❄️🔥 (@Masclarowater) June 29, 2026

Aunque Ser Simon Strong intenta evitar un enfrentamiento contra el príncipe de los Verdes, el mismo no muestra intensiones de negociar, por lo que lo asesina junto a varios otros miembros de la familia del caballero.

Sin embargo, la toma de Harrenhal no sale tan bien para el Targaryen, quien durante el enfrentamiento, recibe una puñalada que atraviesa su armadura y lo deja gravemente herido.

El hombre se mantiene alerta hasta los últimos minutos del episodio. Ante esto, lo vemos tendido en el suelo, pidiéndole ayuda a Alys Rivers. Es entonces que termina el episodio, lo que generó fuertes dudas en redes sociales sobre si el personaje ha muerto o no.

¿Aemond murió?

Si bien el final del episodio genera dudas sobre el futuro del personaje, en la historia original Aemond no muere, algo que ha sido confirmado que se respetará en la serie, pues los avances oficiales de la temporada confirmaron que lo veremos de nuevo en próximos capítulos.

En el libro Fire & Blood, Alys Rivers será quien cuide de Aemond mientras se recupera, lo que da inicio a una de las relaciones más interesantes de la historia, llena de misterio y romance.

Más adelante, tras la caída de King’s Landing en manos de Rhaenyra Targaryen, Aemond queda prácticamente solo en Harrenhal. Al no poder defender solo el castillo, lo abandona y emprende una campaña de destrucción sobre los Riverlands.

Su historia culminará de manera épica, cuando Daemon Targaryen finalmente lo encuentra y lo reta a un duelo sobre el Gods Eye. En el mismo, los dos encontrarán su destino final de manera dramática.

Amor à primeira vista de um olho só entre Aemond Targaryen e Alys Rivers...#HOTD #HouseoftheDragon pic.twitter.com/1mO16AQKML — Lindley | Final Boy 👻 (@jlinzombie) June 29, 2026

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