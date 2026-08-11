¿Quién es Analía Jiménez, la ex pareja de Jean Paul Gabuteau?

Silvia Cornejo confirmó su embarazo y su separación de Jean Paul Gabuteau después de que captaron al empresario besándose con otra mujer, identificada como su expareja, Analía Jiménez, una situación que ha puesto al triángulo amoroso en el centro de la polémica.

“Yo he creído en él, he confiado en él, porque sí, yo me enamoré de él, formé una familia con él, tenemos un hijo de 9 años y a veces uno sí quiere creer y perdona, pero ya llega un límite en donde tú dices ‘hasta aquí no más’”, comentó ella en el programa Amor y Fuego.

Plot Twist!

Silvia Cornejo confirma que:

- No está en una relación de tres!

- Está embarazada.

- Termina su relación!#AmoryFuego pic.twitter.com/WRqsNJLlLe — Pajita (@MeDicenPajita) August 11, 2026

“El día de hoy termina mi relación con Jean Paul Gabuteau. Ya no más. Ya perdoné, creí en él. él es un hombre ya grande de 50 años que tiene que hacerse ya responsable de sus actos y yo tengo que ahora cuidar por la estabilidad emocional de mi hijo de 9 años y por el que viene en camino”, concluyó.

¿Quién es Analía Jiménez?

Analía Jiménez y el esposo de Silvia Cornejo estudiaron juntos en el colegio Mater Purísima. Con el paso del tiempo, aquella relación escolar se transformó en un vínculo sentimental que continuó durante su etapa adulta.

Fruto de esa relación nació su hijo en 2016, un acontecimiento que marcó una nueva etapa para ambos; sin embargo, la convivencia entre la expareja terminó por desacuerdos personales que después dieron de qué hablar.

En diciembre de ese mismo año, Jiménez denunció a Gabuteau por una presunta agresión física y psicológica ocurrida durante una visita para ver a su hijo. El hecho fue consignado en un parte policial y pasó a formar parte de los antecedentes públicos de la expareja.

Aunque después Jean Paul conoció a Silvia, la presencia de Analía permaneció por el vínculo parental con el empresario. Ambos fueron captados juntos en más de una ocasión en todo tipo de situaciones, peleando, en situaciones comprometedoras y ahora parece que se han reconciliado.

Cabe mencionar que recientemente, Silvia Cornejo negó que exista una relación de tres y que ella es monógama, por lo que se trata de una traición que ha llevado a que ahora la modelo quiera terminar su relación con Jean Paul Gabuteau.

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¿Quién es Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, y a qué se dedica?

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