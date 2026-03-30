Wendy Guevara presume cobijas de Omar García Harfuch que envió María Sorté| VIDEO

Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, María Sorté, sorprendió al público al regalarle a la influencer Wendy Guevara y sus amigas Las Perdidas, unas cobijas con el rostro de Omar García Harfuch.

El momento en que Wendy Guevara, Paola y Karina reciben las cobijas personalizadas de de Omar García Harfuch se hizo viral rápidamente. Recordemos que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal es además hijo de María Sorté.

Wendy, Paola y Karina bien felices con sus toallas de Omar García que les envió su suegra María Sorté. pic.twitter.com/kzSmtt2wB3 — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) March 29, 2026

El inesperado regalo de María Sorté a Wendy Guevara

Fue en una transmisión en vivo que las creadoras de contenido recibieron el paquete sorpresa de la actriz, el cual contenía las cobijas térmicas con la foto impresa del político.

Wendy reaccionó sorprendida y emocionada por el inesperado regalo que había recibido y comenzó a llamar a María “mi suegra”. Karina y Paola también se sumaron a la dinámica. Cada una tomó una cobija y empezaron a repetir frases como “qué honor” y “ya somos familia”.

Con emoción, las mujeres trans que se encontraban en un camerino en ese momento, tomaron las cobijas y comenzaron a gritar “suegra” como una manera de agradecer a la famosa artista y recordar que para miles de mexicanas, Harfuch resulta un personaje atractivo de la política mexicana.

El envío incluía una tarjeta escrita a mano. En ella, Sorté le decía a Guevara: “Wendy hermosa… gracias de verdad por tus comentarios. Tan bonita te me haces. Te me haces un amor. Atentamente, Dios te bendiga. María Sorté”.

Wendy también mostró su teléfono y dejó ver que Harfuch la sigue en su cuenta personal de Instagram, aunque no hay ninguna interacción entre ambos. A pesar de ello, las integrantes de Las Perdidas reaccionaron con gritos y aplausos.

“Mi casa, mi templo, mi todo, el señor Harfuch”, bromeó Wendy Guevara en el momento. Por su parte, Omar García Harfuch no ha emitido comentarios sobre el momento viral, pues mantiene su perfil serio y enfocado en su trabajo.