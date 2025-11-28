Wendy Guevara revela que tiene un novio secreto: ‘Lo tengo muy escondido’ | VIDEO

Wendy Guevara reveló que ya tiene novio, aunque aclaró que no desea mostrar en redes sociales de quién se trata, a pesar de que es lo más común entre creadores de contenido y personalidades de la farándula.

Wendy Guevara revela que ya tiene novio

En una entrevista con De Primera Mano, Wendy Guevara aseguró que a pesar de que se encuentra ilusionada después de darse esta nueva oportunidad en el amor, prefiere mantener los detalles de la relación lejos de los reflectores para evitar las especulaciones y otras situaciones comunes entre las personas públicas.

En una conversación con Gustavo Adolfo Infante, la conductora expresó: “El que sí me toca todas mis partes, mi cuerpecito lo tengo bien escondido porque luego se hace chisme y no vaya a ser que me engañe y ahí quede como payaso yo y mejor prefiero guardármelo”, confesó entre risas.

La influencer mexicana compartió que después de varios episodios incómodos en el pasado, ha entendido que no todas las personas que se acercan a ella tienen buenas intenciones e incluso, busca aprovecharse de ella por su nivel de fama.

Por ello, la ganadora de La Casa de los Famosos explicó que aunque le gusta compartir su día a día con sus seguidores, ha preferido dejar algunos aspectos de lado, incluyendo su nueva relación romántica.

“Ya descubrí y aprendí que, si ando con un hombre y luego, luego me dice ‘quiero hacer mi canal de YouTube’, ‘súbeme a las redes’ es porque quiere fama, entonces ya me han tocado varios de esos, entonces mejor no quiero nada”, dijo.

Wendy Guevara ha tenido un par de parejas públicas en el pasado, aunque generalmente estas relaciones están marcadas por las críticas del público, además que en el pasado, la famosa ha admitido que se ha sentido usada en sus relaciones. Parece ser que ahora ha decidido vivir una nueva aventura, pero desde la privacidad.