Operan a Wendy Guevara y ella habla llorando desde el hospital | VIDEO

Como había adelantado hace unas semanas, Wendy Guevara se sometió a una serie de cirugías estéticas y si bien se realizó la intervención sin complicaciones, a través de redes sociales se mostró en su momento más vulnerable mientras lloraba por la operación.

Antes de entrar al quirófano, Wendy Guevara expuso que se haría varios ‘arreglitos’ en el cuerpo. De este modo, explicó que se haría una lipoescultura con lipo transferencia, donde le colocarían grasa en las piernas y glúteos, además de un ajuste estético en el busto para hacer su silueta más armoniosa.

Y es que la intención de la famosa es realizarse todos estos procedimientos de una sola vez, pues de lo contrario habría de faltar a varios compromisos de trabajo que tiene pendientes. Fue por ello que al final no se sometió a la luxación de costillas, como ella deseaba.

“Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no”, explicó sobre cómo descartó el procedimiento que es tan popular entre las famosas.

Wendy Guevara reaparece tras cirugías

A través de su cuenta de Instagram, la famosa apareció llorando mientras estaba en la cama del hospital. De este modo, agradeció a quienes la apoyan y explicó el motivo de su llanto.

“Ando llorando mucho, porque siempre que me cirujeo siempre me da mucho sentimiento después de la anestesia”, explicó. “Me siento un poquito adolorida, no me duele mucho, pero después de la anestesia, lloro mucho, no sé por qué… pero estoy bien, estoy muy bien”, agregó.

La famosa después hizo una transmisión en YouTube con su amiga Salmita, quien decidió cuidarla y acompañarla en el hospital después de su operación estética. La transmisión dura apenas media hora, pero en ella podemos ver a Wendy tranquila y hasta comiendo.

En la transmisión, Wendy Guevara contó que el cirujano buscó la manera de reducir la cicatriz que le quedó después de su operación en la vesícula. Salma explicó que se le pasó la anestesia a su amiga, quien lloró un rato.

Por otro lado, el doctor Iván Mercado, quien la operó, compartió algunas imágenes en sus historias sobre cómo quedó Wendy después de la operación de liposucción y aumento de glúteo y detalló: “Nos fue muy bien en su cirugía”, aseguró él.