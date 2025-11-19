Yeri Mua se quiere quitar las costillas: ‘Pago lo que sea’ | VIDEO

Yeri Mua siempre ha sido transparente al hablar de las diversas operaciones estéticas que ha tenido a través de los años y en esta ocasión, no ha sido la excepción, ya que la famosa se sinceró con su audiencia sobre la siguiente cirugía que se quiere realizar.

Yeri Mua se quiere quitar las costillas

Fue a través de sus redes sociales que Yeri Mua pidió ayuda para localizar a un buen cirujano que la pueda operar para una delicada operación, dejando claro que planea realizarla en diciembre de este año para comenzar el 2026 con una nueva figura.

Yeri Mua se quiere quitar las costillas ı Foto: IG: @yerimua

A través de su cuenta de Instagram, la cantante jarocha pidió a sus fans: “Recomienden cirujanos para quitarme Las costillas, ya me harté de este pinche cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. pago lo que sea, pero qué me deje cintura de iPhone”, escribió.

Cabe mencionar que el procedimiento de luxación de costillas no es algo nuevo entre las celebridades y el público en general, pues este procedimiento te ayuda a lucir más esbelta y afinar la cintura.

En México, personalidades como Paola Suárez o Briggitte Bozzo se han realizado el procedimiento hace poco e incluso Wendy Guevara compartió recientemente su deseo de someterse a una operación estética.

El procedimiento consiste en remover o modificar las costillas flotantes y muchas famosas coinciden en que el procedimiento es bastante doloroso, sin mencionar que podrías dejar sin protección a ciertos órganos del cuerpo (por algo hay huesos ahí), por lo que hay que pensar muy bien antes de realizárselo.

Parece ser que Yeri Mua planea utilizar el fin de año para someterse a la complicada operación estética y así brillar en el 2026. Ya tiene anunciada su fecha en el Auditorio Nacional para el 19 de abril, uno de los recintos más importantes de la CDMX.