Venezuela suma 4,734 fallecidos por sismos

Una vista aérea de las tiendas médicas para desplazados en Maiquetía, ayer.

La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio aumentó a cuatro mil 734. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que el número de heridos se mantiene en 16 mil 740 y que 17 mil 907 personas siguen sin vivienda.

El reporte oficial señala que 20 mil 903 personas permanecen en 107 refugios temporales instalados en Caracas y estados cercanos. El gobierno afirmó que brinda atención a 128 mil 324 familias y a 33 mil 652 pacientes.

Desde el desastre se han registrado mil 275 réplicas. La más reciente, de magnitud 3.9, ocurrió el viernes cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada, y provocó evacuaciones preventivas por el temor de la población.

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Las autoridades iniciaron un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse. La estimación es de 25 mil casas y se anunció que las primeras 200 serán entregadas esta semana. También se informó que 856 edificios resultaron dañados y 190 colapsaron por completo.