Trump concreta el bloqueo en Ormuz y otra ronda de ataques

Reunión de dolientes para conmemorar al difunto líder en la Gran Mezquita, Imam Jomeini Mosalla, en Teherán, ayer.

Estados Unidos reimpuso ayer el bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz y lanzó una nueva ola de bombardeos contra objetivos iraníes, con lo que profundizó la escalada militar entre ambos países tras el fracaso del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para detener la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la medida contra los buques que salen o llegan a puertos iraníes entró de nuevo en vigor por orden del presidente Donald Trump.

“Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Armada de EU y cientos de aeronaves militares operando en todo el Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses se mantienen vigilantes, letales y listas”, señaló el organismo.

El Dato: Donald Trump advirtió que su país atacaría puentes y centrales eléctricas en Irán “la próxima semana” a menos que Teherán regrese a la mesa de negociaciones.

El Comando explicó que, una hora antes del restablecimiento de la restricción, lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes para reducir la capacidad de Teherán de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el magnate dio marcha atrás a su planteamiento de cobrar una tasa de 20 por ciento a barcos de otros países para facilitar su tránsito por Ormuz. “Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, escribió.

El republicano añadió que el estrecho permanecerá abierto para el comercio internacional, excepto para las embarcaciones vinculadas con Irán.

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Escalada CON VECINOS. Mientras, Irán lanzó misiles contra una base estadounidense en Jordania, Bahréin aseguró haber repelido un ataque aéreo iraní. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó además que dos petroleros fueron alcanzados por misiles de crucero iraníes, ataque que dejó un tripulante indio muerto y ocho heridos.

Estados Unidos respondió con nuevos bombardeos sobre Bandar Abás, Bushehr y otros objetivos militares iraníes. También se reportaron daños en una planta eléctrica de la isla de Kish, que autoridades iraníes atribuyeron a EU.

La escalada alcanzó además a Kuwait, donde fuerzas estadounidenses utilizaron sistemas Patriot para interceptar objetivos aéreos hostiles, mientras las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las indicaciones.

El Tip: Teherán dijo que no tiene “ninguna obligación” con el acuerdo de 14 puntos alcanzado con EU el mes pasado.

ENDURECE POSTURA. Desde Teherán, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país defenderá su territorio y rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto debilitamiento de las capacidades militares iraníes. “Defenderemos cada centímetro de nuestra patria con nuestras acciones”.

En tanto, el Ejército iraní afirmó además que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz y sostuvo que esa vía marítima “nunca será reabierta mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos”. El portavoz militar, Mohamad Akraminia, aseguró que sólo el respeto a los derechos del pueblo iraní permitirá restablecer plenamente la navegación.

Por su parte, el ministro de Petróleo, Mohsen Pakneyad, afirmó que las exportaciones de crudo continúan “con normalidad” pese a que Washington revocó la exención temporal de sanciones contemplada en el memorando de entendimiento firmado en junio. Sostuvo que Irán cuenta desde hace años con mecanismos para mantener sus ventas de petróleo pese a las restricciones.

Mientras tanto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico informó que más de 200 embarcaciones extranjeras solicitaron autorización para cruzar Ormuz durante las semanas posteriores a la firma del acuerdo de junio y señaló que la mayoría recibió permiso de tránsito y cobertura de seguro, aunque esa información no pudo ser verificada de forma independiente por CNN.

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MERCADO ENERGÉTICO. La tensión también se extendió hacia el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Mohammed al-Farah, integrante del movimiento hutí Ansarullah, advirtió que, si Arabia Saudita incrementa sus ataques contra Yemen, tanto Bab el-Mandeb como Ormuz podrían cerrarse de manera coordinada, lo que podría elevar el precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril.

Analistas consideran que la posibilidad de afectar simultáneamente ambos pasos marítimos representa una de las principales cartas estratégicas de Irán para aumentar la presión sobre Estados Unidos y sus aliados.

A su vez, la Guardia Revolucionaria reivindicó ataques contra la base naval estadounidense de Jufair, en Bahréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, así como contra posiciones militares estadounidenses en Jordania. El Centcom respondió con nuevos bombardeos sobre Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abás para, según Washington, reducir la capacidad iraní de atacar el transporte marítimo.

La escalada también afectó la navegación comercial. El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo informó que un petrolero fue alcanzado por un misil frente a las costas de Omán. Posteriormente, la empresa Stolt Tankers confirmó que el buque Stolt Magnesium sufrió una explosión causada por un artefacto externo que provocó un incendio en la sala de máquinas, aunque toda la tripulación logró ponerse a salvo.

En tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, informó que Irán atacó a civiles al golpear siete buques comerciales en la última semana, con lo que dejó a casi una docena de tripulantes muertos, desaparecidos o heridos, dijo el almirante Brad Cooper.

“Las fuerzas de EU hacen rendir cuentas a Irán por una agresión injustificada”, dijo.

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Víctor Valencia

Los costos del petróleo continuaron repuntando, pero con una amplía moderación al cierre de la sesión de este martes, con lo que finalizó la sesión con un avance de alrededor de 2.0 por ciento, debido a que Donald Trump decidió “sustituir el reembolso de 20 por ciento” sobre cualquier mercancía que transitara sobre el estrecho de Ormuz, aunque todavía mantiene el bloqueo marítimo a buques iraníes.

Los futuros del petróleo Brent, con entregas en septiembre, registraron un cierre de 84.73 dólares por barril, o un repunte de 1.71 por ciento; mientras que la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), tuvo un aumento de 2.19 por ciento, para colocarse en 79.85 dólares por dólares por barril.

El Dato: El dólar cedió terreno a la corona noruega, en 1.37 por ciento; el real brasileño, la corona sueca y el peso mexicano, en 1.09, 0.96 y 0.38 por ciento, respectivamente.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Referencia repuntó 3.36 dólares o 4.60 por ciento en su cotejo diario, para alcanzar un precio de 76.36 dólares por tonel, de acuerdo con información de Pemex.

En su cuenta dentro de la red social Truth Social, Donald Trump aseguró que “el petróleo fluye como nunca antes”, derivado del poderío militar estadounidense, y aseguró que el estrecho de Ormuz, paso crucial donde transita más de una quinta parte del energético del planeta, “está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto para Irán; y esto se debe a sus dirigentes mentirosos, violentos y maliciosos, que los conducen por el camino de la destrucción total”.

Y agregó que el “peaje” de 20 por ciento que él mismo impuso en la víspera para cualquier mercancía que pase por el estrecho de Ormuz, tras conversaciones con líderes de Oriente Medio, será sustituido por acuerdos comerciales y de inversión que “los distintos Estados del Golfo llevarán a cabo en nuestro país”, dirigidos a fábricas, plantas y equipos “en niveles históricos”, que tendrán la capacidad de generar millones de empleos, comentó.

Variación en petroprecios ı Foto: Especial

Al mismo tiempo, la inflación en Estados Unidos se ubicó en 3.53 por ciento, lo que mostró una desaceleración desde el 4.25 por ciento observado en mayo y situándose por debajo del 3.81 por ciento esperado por el mercado.

La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, detalló que la inflación subyacente en el país vecino del norte se ubicó en 2.59 por ciento anual, “rompiendo una racha de tres meses consecutivos de aceleración y registrando su menor nivel desde febrero”. Añadió que, a tasa mensual, la inflación subyacente bajó 0.02 por ciento, “muy por debajo del consenso de 0.23 por ciento, siendo la menor variación desde abril de 2020”.

Como resultado de estos factores, Wall Street mostró resultados mixtos. El Dow Jones registró una pérdida de 0.27 por ciento, mientras que el NASDAQ Composite tuvo un incremento de 1.02 por ciento y el S&P 500 ganó 0.22 por ciento, con datos de Banco Base. Mientras que en la Bolsa Mexicana de Valores fue visible un incremento de 0.82 por ciento para cerrar en 66 mil 514.3 unidades.