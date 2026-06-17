Ven presión de EU a México en barreras del agro

Una presión que Estados Unidos puede ejercer hacia México en el tema agropecuario, durante la segunda ronda bilateral formal que se lleva a cabo en Washington D.C., es que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo deje de poner barreras al comercio justificadas en razones no científicas como sucedió con el maíz genéticamente modificado y el glifosato, señaló Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

“Sigue latente, en la mira de EU que México sigue manteniendo una parte ideológica, personas del Gobierno actual que están en contra de los genéticamente modificados. Creo que EU va a presionar en el sentido de que México siga así: comprando. Somos su mayor comprador de maíz, tanto amarillo, blanco, trigo, segundo de soya, principal de frijol, de arroz y de trigo, que le sigamos comprando productos”, agregó en entrevista con La Razón.

EL DATO: MÁS DE CUATRO quintas partes de las exportaciones agroalimentarias mexicanas tienen como destino EU y Canadá, lo que refuerza la importancia de mantener el T-MEC.

En la anterior administración, el Gobierno federal emitió decretos para prohibir el uso del glifosato y también la importación de este tipo de maíz para el consumo humano; no obstante, la nación vecina inició un panel de solución de controversias relacionado con el maíz, amparado en el Tratado Comercial entre México, EU y Canadá

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(T-MEC), y fue hasta 2024 que se determinó que “algunos elementos” del Decreto publicado en 2023, “no pueden aplicarse al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.

El director del GCMA explicó que en el comercio agroalimentario hay una integración entre ambos países y a pesar de que Donald Trump ha impuesto aranceles para reducir el déficit comercial que tiene con el mundo, no ve probabilidades de que busque presionar las conversaciones con aranceles, “sería darse un balazo en el pie”.

Además, este tipo de medidas no tienen justificación en términos de triangulación comercial con Asia, ya que los bienes agropecuarios que se producen en el país cumplen plenamente con las reglas de origen de producción nacional.

Incluso, destacó que, según un estudio de la Universidad de Purdue, la eliminación de las condiciones del T-MEC generaría un impacto inflacionario de entre 10 y 11 por ciento en los precios al consumidor en Estados Unidos.

MAYORES EXPORTACIONES. Estados Unidos apostará para que el país siga adquiriendo su producción, ya que, del total de sus exportaciones, 30 por ciento son para territorio mexicano; y del total de las ventas desde México, 82 por ciento van hacia ese país.

Tan sólo en el primer cuatrimestre del año, México le vendió a Estados Unidos 18 mil 460 millones de dólares en mercancías agroalimentarias; mientras que lo que le compró ascendió a sólo nueve mil 716 millones de dólares, es decir, tuvo un superávit.

En ese sentido, destacó que las organizaciones de productores, empresas y legisladores han exhortado al presidente Donald Trump para que el tratado se mantenga vigente, “porque somos su mayor mercado de granos y pecuarios”.

MERCADO AGROALIMENTARIO

Durante enero-abril de 2026, México generó un superávit comercial de 3 mil 028 millones de dólares.

Añadió que México debe poner atención en construir una unidad aduanera y sanitaria que simplifique el comercio mediante la armonización de las regulaciones fitosanitarias y sanitarias. El objetivo es facilitar la movilidad de las mercancías en la frontera, reducir los costos logísticos y elevar la competitividad internacional de la región.