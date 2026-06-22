SICT fortalece y moderniza el puente ‘Antonio Dovalí Jaime’ con sustitución de tirantes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que avanzan las obras de rehabilitación del puente “Antonio Dovalí Jaime”, en Veracruz, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la estructura.

En 2025, se sustituyeron seis de sus 68 tirantes; para este año se tiene programado el cambio de otros 14 los cuales serán reemplazados por elementos de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

Esta obra, en la que se invertirán mil 100 millones de pesos, beneficiará a 42 mil habitantes de la región y generará 2 mil 269 empleos.

Durante los trabajos realizados en 2025, además del cambio de tirantes, se instaló un sistema de monitoreo y detección de alertas en tiempo real para seguimiento del comportamiento estructural.

Este año, las labores de modernización también incluyen la rehabilitación de la superficie de rodamiento del puente. Adicionalmente, se realizarán obras de conservación en 32 km de accesos en la ruta 180D, cuyo tramo contempla el Libramiento de Cardel, la vía de Cardel a Veracruz y la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

El puente “Antonio Dovalí Jaime” inició operaciones el 17 de octubre de 1984; es el primer puente atirantado construido en México y uno de los más importantes de su tipo en el mundo.

Tiene una longitud de mil 170 metros, 18 metros de ancho y 14 claros, cruza el río Coatzacoalcos y conecta a los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán. Además, cuenta con cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos.

La modernización de esta estructura detonará la actividad económica y turística de la región.

🚧🇲🇽 La SICT informó que continúan las obras de rehabilitación del puente “Antonio Dovalí Jaime”, en Veracruz. Con una inversión de 1,100 millones de pesos, se sustituirán tirantes, se modernizará la estructura y se generarán más de 2 mil empleos. 🌉 https://t.co/UfSLXKcpeD… pic.twitter.com/MuyBFbZZvZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 22, 2026

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