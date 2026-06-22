Profeco reporta baja en precio del tomate por acuerdo con productores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, gracias a la instalación de mesas de trabajo con productores instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró una reducción considerable del precio del jitomate Saladet, luego de registrar incrementos en semanas anteriores.
Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante informó que, desde abril de este año hasta inicios de junio, se reportó una caída de alrededor de 53 por ciento en el precio del jitomate Saladet en Centrales de Abasto del país.
De acuerdo con las cifras presentadas por Escalante Ruiz en la Conferencia, en la citada fecha el jitomate alcanzaba un costo promedio de 42.82 pesos por kilo, mientras que, al corte de la segunda semana de junio, su precio promedio nacional se registró en 19.95 pesos el kilo.
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El titular de Profeco expuso que fue justamente el 5 de abril, cuando se registró ese máximo en el precio promedio, que iniciaron las mesas de trabajo con productores, mientras que a principios de junio se firmó el Acuerdo Nacional para el Precio Justo del Jitomate, el cual, a su vez, permitió la reducción del costo del vegetal.
“Todo este esfuerzo está rindiendo frutos y ya está el kilo de jitomate a un precio muchísimo más justo que lo que estaban las semanas anteriores”, expresó Iván Escalante tras exponer las cifras.
El titular de la Profeco recordó que en las mesas de trabajo con productores, ordenadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, participan las secretarías de Agricultura y Hacienda junto con organizaciones y representantes de la cadena productiva del jitomate.
Canasta básica, en menos de 910 pesos
En otro momento de su intervención, el titular de Profeco expuso que, conforme a los acuerdos alcanzados con cadenas comerciales, la mayoría de cadenas venden la canasta básica de 24 productos por debajo de 910 pesos.
En este sentido, expuso que los precios registrados por las principales cadenas comerciales del país, del 8 al 12 de junio de este año, son:
- Chedraui: 812.42 pesos
- Soriana: 831.71 pesos
- Bodega Aurrera: 853.11 pesos
- La Comer: 856.66 pesos
- Walmart: 879.44 pesos
Iván Escalante recordó que la Profeco mantiene el monitoreo de la canasta básica de 24 productos derivada del acuerdo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum con la industria y cadenas comerciales.
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