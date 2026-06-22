Finabien se mantiene como mejor opción remesadora para paisanos, destaca Profeco

Para esta semana, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor opción para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias, expuso el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto al seguimiento para estabilizar el precio de los combustibles, destacó un incremento en el cumplimiento del acuerdo al que se llegó entre el sector y el gobierno.

Al último corte, 77.3 por ciento de los establecimientos han acatado el convenio; en el caso del diésel, el costo promedio es de 27.14 pesos por litro, lo cual aún se encuentra ligeramente por encima del límite que se acordó, de 27 pesos.

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Respecto al monitoreo de la Canasta Básica, resaltó que en el último corte las tiendas comerciales que ofrecen precios más bajos son Chedraui, Soriana, Bodega Aurrerá, La Comer y Walmart.

En cuanto al precio del jitomate, que experimento un incremento en su costo marcado en los últimos meses, expuso que se ha conseguido disminuir su precio en 54.4 por ciento, alcanzando un promedio de 19.51 pesos.

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FGR