Cede inflación en mayo a 3.94%; primera baja desde 2024

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante mayo, mostró un nivel de 145.527 unidades, lo que significó una disminución mensual de 0.21 por ciento y ubicó a la inflación general en 3.94 por ciento a tasa anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); esta baja es la primera contracción desde 2024 y la más profunda desde 2023 al comparar con meses iguales, detallaron analistas.

La baja en la inflación general es explicada por artículos genéricos que mostraron una incidencia relevante en el indicador, como es el pepino, que tuvo una contracción de 31.50 por ciento, así como el tomate, que disminuyó 28.73 por ciento, además de los chiles frescos y el costo de la electricidad, con caídas respectivas de 17.88 por ciento en su cotejo con abril.

En contraparte, entre los artículos con mayor incremento en mayo estuvieron la papa y otros tubérculos, con aumento de 12.68 por ciento, así como el gas doméstico LP, con alza de 2.04 por ciento, los detergentes, que mostraron un incremento de 1.96 por ciento y el pollo, con alza de 1.52 por ciento.

Dentro del INPC, los subíndices que contribuyeron a la baja de la inflación general están las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, que visibilizaron una contracción de 0.90 por ciento, así como la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con disminución de 0.84 por ciento; de igual forma están los alimentos y bebidas no alcohólicas, que redujeron 0.52 por por ciento.

Seccionado por entidad federativa, Hidalgo encabeza los estados que mostraron mayor aumento inflacionario en mayo, al alcanzar 0.55 por ciento, seguido por Yucatán, que topó su alza mensual en 0.35 por ciento, así como Jalisco y Michoacán, que tuvieron incremento de 0.32 y 0.30 por ciento, de manera respectiva.

Por otro lado, Sinaloa consiguió el mayor detrimento en el INPC, al bajar 3.26 por ciento a tasa anual, secundado por Sonora, que disminuyó 2.88 por ciento, además de Baja California Sur y Baja California, estados que tuvieron contracciones de 1.69 y 1.35 por ciento, en ese orden.

La inflación general a tasa anual ubicada en 3.94 por ciento muestra una desaceleración por segundo mes consecutivo, lo que sesga una racha de tres meses por encima del 4.0 por ciento, destacó la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriella Siller Pagaza.

Agregó que si bien la inflación subyacente tuvo una desaceleración por cuarto mes consecutivo para colocarse en 4.19 por ciento anual, lo que significó su menor nivel desde mayo del 2025, persisten riesgos.

“Del 11 de junio al 19 de julio se llevará a cabo la Copa Mundial de Futbol, por lo que se podría observar un nuevo repunte de este componente ante un aumento en la demanda de servicios y mercancías”, especificó.

Esto, en un entorno con aceleramiento por tercer mes consecutivo que mostró la inflación de servicios, ubicada en 4.57 por ciento, “su mayor nivel desde junio del 2025 e hilando 54 meses por encima del 4.0 por ciento”, indicó Banco Base.