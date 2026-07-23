La Casa de Toño: ¿Quién es su dueño y cómo construyó un imperio de 400 mdd?

La cadena de restaurantes La Casa de Toño podría cambiar de dueño próximamente, pues esta empresa ha recibido varias ofertas de compras estimadas hasta en más de 400 millones de dólares.

De acuerdo con el medio Blooming, La Casa de Toño recurrió a un asesoramiento financiero por parte de BBVA México para poder analizar las ofertas que están recibiendo para la adquisición del restaurante.

Una de las empresas que figuran entre los interesados es Grupo Gigante SAB, la sociedad que opera empresas de diversos giros como restaurantes, autoservicios y cafeterías internacionales.

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Esta cadena de restaurantes que se encuentra en la Ciudad de México y el Área Metropolitana es una de las favoritas de muchas personas, pues es un lugar al que se acude para comer en familia, con amigos, o simplemente para llevar algo rápido y fácil a cualquier lugar.

Historia de La Casa de Toño

El famoso restaurante que cuenta con una gran variedad de platillos mexicanos que se adaptan al gusto de muchas personas es propiedad de Marco Antonio Campos, quien comenzó esta historia con un pequeño negocio.

Marco Antonio Campos ı Foto: Redes sociales

La Casa de Toño logró posicionarse como uno de los favoritos para el paladar de los mexicanos desde 1978; sin embargo, este emblemático restaurante que actualmente cuenta con más de 60 sucursales no comenzó como se conoce actualmente.

De acuerdo con la historia de la empresa, La Casa de Toño comenzó con un puesto de quesadillas y antojitos mexicanos que estaba ubicada en la colonia clavería de la Ciudad de México.

Este puesto logró posicionarse rápidamente gracias a las personas, pues la recomendación de quienes degustaban sus platillos permitió que el puesto callejero creciera hasta convertirse en una cadena de restaurantes.

Las personas que acudían a visitar lo que los mismos comenzales nombraron “La Casa de Toño” eran demasiadas, por lo que Marco se vio orillado a establecer el primer restaurante en la calle Floresta de la colonia Clavería.

La adquisición de “La Casa de Toño” por parte de una empresa externa pretende continuar expandiendo la cadena de restaurantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por lo que ahora este dejaría de estar disponible solamente en la CDMX y área metropolitana.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre la posible compra venta de la cadena de restaurantes, por lo que quienes disfrutan de este restaurante podrían llevarse una grata sorpresa en un futuro al encontrarla más cerca de sus entidades.

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