Este 22 de junio se confirmó el fallecimiento del expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, a los 100 años de edad debido a complicaciones que tuvo con la enfermedad que padecía.

Fue la corresponsal de NBC Andrea Mitchell, quien fue la esposa de Greenspan por 29 años, la que confirmó que el expresidente de la Reserva Federal falleció por complicaciones de Parkinson.

Luego de ser electo por el entonces presidente Ronald Reagan en 1987, Alan Greenspan fue presidente de la Reserva Federal durante 18 años, por lo que fue reconocido como el “maestro” que ayudó a que el bienestar económico estadounidense se impulsara.

Pese a que en un principio Greenspan trajo estabilidad al asegurar que la Reserva Federal brindaría el dinero para que la economía y acciones se recuperaran, y que ayudó a que la economía se expandiera durante varios años, esto cambió con su salida del cargo.

Greenspan confiaba en que los mercados financieros podían autorregularse, por lo que luego de su renuncia en 2006 Estados Unidos vivió una de las crisis financieras relacionada con el desplome de viviendas, misma que derivó en la recesión de 2007 a 2009.

🇺🇸 Alan Greenspan, former Federal Reserve Chair, has passed away at the age of 100.



He is often credited with laying the groundwork for the QE era.



He led the Fed from 1987 to 2006, steering U.S. monetary policy through the 1987 crash, the dot-com bubble, 9/11, and the early… pic.twitter.com/hmV1JZCcul — CryptoGoos (@cryptogoos) June 22, 2026

¿Cuál era la fortuna de Alan Greenspan?

Se estima que el economista y autor estadounidense cuenta con un patrimonio netro de 20 millones de dólares, ya que durante los 18 años que presidió la Reserva Federal recibía un salario de 180 mil dólares.

Greenspan era dueño de la consultora Greenspan Associates LLC, en la que brindaba asesorías privadas a varias empresas; además, se sabe que sus activos estuvieron invertidos en letras del Tesoro.

Alan Greenspan comenzó su carrera en finanzas desde que se encontraba estudiando en la Universidad de Nueva York (NYU), pues trabajaba en el departamento de análisis de renta variable en el banco de inversión Brown Brother Harriman.

From 2005, Alan Greenspan receives the Presidential Medal of Freedom.



Learn more about his life and career by searching his 248 C-SPAN appearances: https://t.co/Pzrk8jFfor RIP. pic.twitter.com/AQhkdXYnlv — CSPAN (@cspan) June 22, 2026

De 1948 a 1953 fue analista de la Junta Nacional de la Conferencia Industrial, y presidió la firma de consultoría económica Townsend-Greenspan & Co. Inc. de 1955 a 1987.

En 1968, durante su campaña presidencial, fue asesor económico de Richard Nixon mientras se desempeñaba como director corporativa de varias empresas, y de 1974 a 1977 fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de la administración de Gerald Ford.

Alan contrajo nupcias con Joan Miitchell en 1952 y se divorciaron un año después, años después mantuvo una relación amorosa con Barbara Walters; sin embargo, fue el 6 de abril de 1997 cuando se casó con la periodista Andrea Mitchell.

#RIP Alan Greenspan ...



Biden 6-7-2006:



"It's a little daunting to have you before this committee, someone of your stature. You yourself once said, 'If I turn out to be particularly clear, you probably misunderstood what I said.' Your pronouncements, although seem clear to me" pic.twitter.com/wVH8rjd07U — Howard Mortman (@HowardMortman) June 22, 2026

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