Trump pospone ultimátum para dar respiro a mercados

Una vista de un edificio residencial dañado por un ataque en Teherán, ayer.

La guerra en Oriente Medio entró en una fase de alta incertidumbre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara suspender durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética de Irán, tras asegurar que existen avances en contactos para frenar el conflicto. La decisión desató una cadena de desmentidos y tensiones que evidencian la fragilidad del escenario.

El magnate afirmó que las conversaciones han sido “muy buenas y productivas” y sostuvo que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo. “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo… podría suceder en los próximos cinco días”, declaró, al justificar la pausa militar como una oportunidad para avanzar hacia una solución negociada.

El Dato: Hoy se registraron dos taques en Irán: en una infraestructura de gas natural en Isfahán, y otro, en un gasoducto para la central eléctrica de Khorramshahr.

El republicano explicó que los acercamientos fueron encabezados por sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes, según dijo, mantuvieron contactos con un alto funcionario iraní durante el fin de semana. Sin revelar su identidad, el mandatario estadounidense aseguró que se trata de “el más respetado y el líder”, lo que alimentó especulaciones sobre el nivel de interlocución.

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VERSIONES ENCONTRADAS. Diversas fuentes apuntaron al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, como el posible canal de comunicación. Sin embargo, el propio funcionario rechazó de manera tajante esa versión y negó cualquier diálogo con Washington. “No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que acusó a la administración estadounidense de difundir información falsa para influir en los mercados energéticos y financieros.

El Tip: Qalibaf dijo que los iraníes exigen un castigo total y ejemplar para los agresores y que respaldan a su líder supremo.

La postura fue respaldada por medios estatales iraníes, que insistieron en que no existen contactos, ni directos ni indirectos, y que la narrativa de la Casa Blanca responde a una estrategia de presión. Además, advirtieron que el estrecho de Ormuz continuará cerrado mientras persistan las hostilidades, lo que mantiene en alerta a los mercados globales.

Pese a los desmentidos, Donald Trump insistió en que existen avances sustanciales. “Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas… tenemos puntos de acuerdo importantes”, afirmó, al reiterar su expectativa de alcanzar un entendimiento que ponga fin a la guerra.

El magnate también aseguró que cualquier acuerdo deberá impedir que Irán desarrolle armas nucleares y adelantó que Estados Unidos buscará controlar el uranio enriquecido del país. A su vez, dejó entrever la posibilidad de un esquema de control conjunto del estrecho de Ormuz, una propuesta que añade un nuevo elemento de tensión geopolítica.

NETANYAHU MANTIENE OFENSIVA. En este contexto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que sostuvo una conversación con Trump en la que analizaron la evolución del conflicto y las opciones diplomáticas.

Señaló que Washington considera viable aprovechar los avances militares para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo. Sin embargo, subrayó que las operaciones continuarán mientras no existan garantías concretas.

1 misil de racimo iraní impactó en Nesher, cerca de Haifa

“Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia”, afirmó Netanyahu, quien dejó claro que la estrategia israelí no se detendrá. “Continuamos atacando a Irán y al Líbano”, agregó, al destacar que su país busca desmantelar el programa de misiles y las capacidades nucleares iraníes y debilitar a Hezbolá.

Las declaraciones reflejan una doble vía: por un lado, la apertura a una salida negociada; por otro, la continuidad de la presión militar como herramienta para forzar condiciones favorables.

440.9 kg. de uranio altamente enriquecido tenía Irán en junio.

SEÑALES MIXTAS. Mientras Estados Unidos plantea una pausa estratégica, sobre el terreno la confrontación no se detiene. Irán respondió con nuevos ataques contra objetivos israelíes y reiteró que mantendrá su postura hasta obtener garantías de seguridad y el levantamiento de sanciones económicas.

La Guardia Revolucionaria calificó los anuncios de Trump como “operaciones psicológicas” y aseguró que no influirán en su estrategia militar. Mientras, autoridades iraníes insistieron en que el país utilizará todos sus recursos para defenderse.

La decisión de Trump de suspender temporalmente los ataques tuvo efectos en la economía global: el precio del petróleo registró una caída y los mercados financieros reaccionaron con alzas, reflejando expectativas de desescalada.

Guerra deja 87 niños heridos diarios

Por Redacción

EL DIRECTOR ejecutivo adjunto de Unicef, Ted Chaiban, advirtió ayer que desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, un promedio de 87 niños mueren o resultan heridos cada día.

Durante una rueda de prensa en la sede de la ONU, el funcionario informó que más de 2 mil 100 menores han sido afectados, incluidos 206 muertos en Irán y 118 en Líbano. También se reportaron víctimas en Israel y Kuwait. Señaló que las cifras podrían aumentar conforme continúe la violencia.

Los juguetes yacen dispersos entre los escombros de una casa destruida por un ataque israelí, en Líbano, ayer. ı Foto: Reuters

Chaiban alertó que los niños enfrentan un impacto “devastador” y que una generación entera es arrastrada a una crisis profunda. En Líbano, 118 menores murieron y 372 han resultado heridos, mientras unos 370 mil fueron desplazados. El funcionario subrayó que una escalada mayor del conflicto sería “catastrófica” y agravaría una crisis que ya afecta severamente a la infancia en la región.

Israel plantea nueva frontera en Líbano

› Redacción

EL MINISTRO de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó ayer que su país debería extender su frontera con Líbano hasta el río Litani, en medio de una escalada militar en el sur del territorio libanés. Sus declaraciones, las más explícitas hasta ahora desde un alto nivel del gobierno, plantean un posible cambio territorial en el marco de la ofensiva contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

“Lo digo categóricamente: la nueva frontera israelí debe ser la de Litani”, señaló el funcionario en un programa de radio, al tiempo que sostuvo que la campaña militar debe concluir con una “realidad completamente diferente”. Aunque un oficial del ejército evitó comentar sobre estas declaraciones, confirmó que las incursiones terrestres se mantienen limitadas a zonas cercanas a la frontera.

Soldados israelíes junto a tanques cerca del lado israelí de la frontera con Líbano, ayer. ı Foto: Reuters

A su vez, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones al atacar puentes y destruir viviendas en el sur de Líbano. Durante el fin de semana, un puente clave fue bombardeado, y el lunes se reportaron ataques adicionales contra otros cruces sobre el río Litani, afectando la conectividad hacia el norte del país.

1,039 libaneses han muerto a manos del ejército israelí

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió previamente que Líbano podría enfrentar una “pérdida de territorio” si no desarma a Hezbolá. Sin embargo, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Smotrich.

Desde el lado libanés, un funcionario indicó que Beirut confía en la presión internacional para frenar la ofensiva, mientras el presidente Joseph Aoun ha propuesto conversaciones directas. El ejército israelí, por su parte, informó la captura de varios combatientes de Hezbolá al sur del Litani.

La destrucción de infraestructura ha generado preocupación internacional. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ha criticado los ataques, al considerar que el derecho internacional limita las acciones contra instalaciones civiles. Israel sostiene que sus operaciones buscan proteger a su población del norte.

En zonas fronterizas como Rmeish, autoridades locales reportan un deterioro en las condiciones de vida. La alcaldesa Hanna Amil señaló dificultades crecientes para acceder a suministros básicos, en medio de cortes de electricidad, escasez de agua y combustible, y rutas cada vez más restringidas.

Tel Aviv continúa con sus ataques

Por Redacción

EL EJÉRCITO de Israel anunció una nueva oleada de bombardeos contra objetivos en Teherán, en una escalada que coincide con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pausar por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní tras calificar como “productivas” sus conversaciones con Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que continuarán sus operaciones conforme a las directrices del gobierno. Apenas 40 minutos después del anuncio de Washington, confirmaron el inicio de una nueva fase de ataques contra lo que denominaron infraestructura del “régimen iraní” en la capital.

Una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, ayer. ı Foto: AP

De acuerdo con reportes, la intensidad de las explosiones en Teherán fue “sin precedentes”. A su vez, el ejército indicó que evitaría atacar instalaciones energéticas, lo que sugiere un alineamiento parcial con la postura estadounidense.

Entre los blancos alcanzados hay bases militares, centros de inteligencia y una instalación de producción de misiles vinculada al Ministerio de Defensa iraní, así como instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.