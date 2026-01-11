Jerome Powell acusa al gobierno de Trump de amenazarlo por testimonio ante Senado

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el gobierno de Donald Trump lo amenazó con una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado por el testimonio que dio ante el Congreso sobre un proyecto de renovación de edificios de la Fed.

Según Powell, la acción es un “pretexto” destinado a poner más presión sobre el banco central para que baje las tasas de interés.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio”, dijo Powell en un comunicado el domingo, en lo que supone una escalada en la disputa entre él y Donald Trump que se remonta a los primeros años de Powell como presidente en 2018.

“Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, ciertamente no el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, añadió Powell.

Trump ha exigido a la Reserva Federal un fuerte recorte de las tasas de interés desde que asumió el cargo en enero del año pasado.

“Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata de la función de supervisión del Congreso”, dijo Powell.

“Esos son pretextos. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente” Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal



Las citaciones y la declaración de Powell marcan una dura escalada en la batalla de Trump para influir en la Fed y en su relación con Powell, quien ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre las acciones o declaraciones del presidente, reconociendo en cambio que los jefes ejecutivos a menudo expresan opiniones sobre una variedad de temas.

Sin embargo, los últimos movimientos de la administración de Trump, que se producen a pocos meses del final del mandato de Powell como presidente en mayo, parecen haber marcado un punto de inflexión, con Powell acusando directamente a la administración de utilizar el sistema legal para tratar de lograr su objetivo de conseguir que la Fed baje las tasas más y más rápido de lo que el cuerpo de 19 responsables del banco central considera apropiado.

La Casa Blanca empezó a criticar a principios del año pasado la renovación de 2 mil 500 millones de dólares de dos de los edificios de la Reserva Federal en Washington, calificándola de excesivamente costosa y ostentosa.

En junio, cuando Powell prestó su habitual testimonio semestral sobre política monetaria ante el Congreso, se le preguntó repetidamente por las obras, que explicó como actualizaciones necesarias de infraestructuras obsoletas. En julio, Trump realizó una rara visita presidencial a las obras, y Powell le hizo un recorrido.

cehr