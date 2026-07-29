Sheinbaum se reúne con el presidente del Banco Mundial; expresa interés de invertir en México

Presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, el 29 de julio de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien manifestó sus intenciones de invertir en México.

Sin ahondar en detalles, la mandataria compartió una fotografía en sus redes sociales y expuso que, durante el encuentro, el empresario indio-estadounidense puso sobe la mesa planes de inyectar capital en el territorio mexicano.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, escribió en la red social X.

En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza. pic.twitter.com/cwUvVA6XE5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 30, 2026

‘Han estado muy interesados en el Plan México’

Horas antes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum comentó que el Banco Mundial ha tenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de sus sistemas de financiamiento para el desarrollo de iniciativas en México.

“Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política, en este caso es el Plan México”, declaró.

“Plan México significa producir más, con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación. Entonces, sí, en efecto, han estado muy interesados en el Plan México“, agregó.

Ajay Banga se encuentra de visita en México y, como parte de su agenda, el pasado 28 de julio recorrió la planta de Naturasol, ubicada en Tultepec, Estado de México.

Durante su estancia, adelantó que el Grupo Banco Mundial prevé tener listo en otoño el renovado Marco de Alianza con el País (CPF) para el periodo 2026-2030, que estará alineado con el Plan México, de acuerdo con Bloomberg Línea.

“El gobierno de México está dispuesto a trabajar con nosotros junto con el Plan México, que es exactamente la misma idea, que se conecte con el sector desde energía hasta agricultura, turismo y por supuesto las micro, pequeñas y medianas empresas, porque esa es la línea vital para la creación de empleo”, declaró Banga.

Con información de Bloomberg Línea.

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cehr