Informalidad en México, supera promedio de AL

En 2025, la tasa de informalidad en México alcanzó 52.4 por ciento de la Población Ocupada o 5.0 puntos porcentuales por arriba del promedio de 15 países de América Latina, indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT); no obstante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) agregó que la cifra mexicana ascendió en junio pasado a 55 por ciento.

En el informe “Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe”, el organismo destacó que, la formalización del empleo en esos 15 países avanza “lentamente” ya que el año pasado la tasa de informalidad se ubicó en 47.4 por ciento, una reducción de 0.9 puntos porcentuales respecto a 2024 y fue el nivel más bajo desde 2019, pero actualmente, una de cada dos personas ocupadas no tiene un trabajo formal.

El Dato: EL INEGI dio a conocer que en México existen 33.1 millones de personas que se encuentran laborando en la informalidad, con datos hasta junio.

“La evolución de la tasa de informalidad entre 2024 y 2025 confirma que la mejora observada en los principales indicadores del mercado laboral regional estuvo acompañada de una reducción gradual de la informalidad. Sin embargo, detrás de este promedio regional persisten profundas diferencias entre países”, indicó la OIT.

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Los países con menores niveles de informalidad son Uruguay con una tasa de 22.4 por ciento; Chile, 25.1 por ciento; Costa Rica, 35.5 por ciento y Brasil con 35.6 por ciento; sólo en el primer país el porcentaje aumentó a tasa anual en la comparación entre 2024 y 2025; mientras que en el resto disminuyó.

Siguen las naciones con niveles de informalidad que se acercan al promedio regional, Argentina tuvo una tasa de 42.9 por ciento; México, 52.4 por ciento; República Dominicana, 53.6 por ciento; Panamá, 53.9 por ciento y Colombia 54.3 por ciento, todas son cifras intermedias “aunque con trayectorias diferenciadas durante el último año”.

República Dominicana tuvo la mayor reducción de su tasa de informalidad; mientras que Colombia no tuvo variación alguna entre la comparación de 2025 y 2024. Sin embargo, México, en 2025 cerró con 52.4 por ciento, pero seis meses después incrementó 2.6 puntos porcentuales.

TASA DE INFORMALIDAD ı Foto: Especial

Y resaltaron los países donde la informalidad afecta a seis de cada 10 personas ocupadas, como El Salvador, 63.3 por ciento; Paraguay, 64.3 por ciento; Guatemala, 66.2 por ciento; Perú, 69.8 por ciento; Ecuador, 70.1 por ciento y Bolivia, 82.2 por ciento; “la informalidad sigue siendo la principal forma de inserción laboral y constituye un rasgo estructural del funcionamiento del mercado de trabajo”.

Asimismo, la OIT resaltó que las diferencias entre países revelan que la formalización requiere de políticas públicas diferenciadas según el desarrollo de los mercados laborales, la inserción laboral y el tipo de unidades económicas.

“En un contexto de crecimiento económico moderado y de menor crecimiento de la fuerza laboral, la expansión del empleo formal adquiere una importancia estratégica, no sólo por sus efectos sobre las condiciones laborales y la protección social, sino también por su contribución al aumento de la productividad y al fortalecimiento del potencial de crecimiento de las economías de la región”, indicó.

Además, la reducción de la informalidad es relevante si se busca avanzar hacia “economías más sostenibles” y las políticas que ayuden a la formalización del empleo pueden generar beneficios para los mercados laborales, mejorar las condiciones laborales de las personas y fortalecer a los sectores productivos para contribuir a los objetivos ambientales y climáticos.