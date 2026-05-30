Baja California Sur obtiene Récord Guinness por el mural interactivo de futbol más grande del mundo.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezaron la ceremonia de entrega del Guinness World Record al Mural interactivo de futbol más grande del mundo, realizado en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur, una obra que forma parte de las actividades del Mundial Social.

Con una extensión de 625.68 metros cuadrados, la obra celebra la identidad sudcaliforniana, la riqueza natural de la entidad y la pasión que une a millones de mexicanas y mexicanos a través del fútbol, en el marco de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mural fue realizado por las y los artistas Ulises Martínez Hernández, Lenin Ruiz Cortés, Edelmira Rodríguez Morales, Amyra Morales y Elti López, quienes plasmaron la diversidad cultural, histórica y natural de Baja California Sur.

Además de su dimensión artística, la obra destaca por su carácter interactivo. A través del escaneo de un código QR, las y los visitantes pueden acceder a una plataforma digital donde las figuras del mural cobran movimiento, integrando arte, tecnología y participación ciudadana. El contenido puede consultarse aquí.

Durante su participación, la secretaria de Turismo destacó que este reconocimiento internacional trasciende la dimensión artística de la obra, al representar un legado de identidad y pertenencia para las comunidades que participaron en su creación, al tiempo que fortalece la promoción internacional de México al generar visibilidad global y posicionar a los destinos turísticos del país como referentes de creatividad, cultura y experiencias únicas.

“Baja California Sur logró este récord con el doble de dimensiones que la marca anterior, pero lo más importante es que deja un legado para la historia. Un Récord Guinness no sólo reconoce una obra extraordinaria; reconoce a las personas que la hicieron posible y el sentido de pertenencia que hoy queda plasmado para las futuras generaciones”, expresó.

Gobernador de Baja California Sur destaca el valor del arte como herramienta para fortalecer la identidad

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, destacó el valor del arte como herramienta para fortalecer la identidad, preservar la memoria colectiva y fomentar la convivencia comunitaria. Asimismo, subrayó la importancia de reconocer la historia de los barrios, las familias y las expresiones culturales que dan vida a la entidad, al tiempo que celebró el legado que este mural dejará para las futuras generaciones.

“Todo esto es parte de nuestra historia, y este mural que ustedes vienen a aportar también lo será. Ha valido la pena ir mejorando nuestro entorno para que el arte siga construyendo identidad, comunidad y memoria para las nuevas generaciones”.

En su intervención, la secretaria de Turismo y Economía de Baja California Sur, Rosa Maribel Collins Sánchez, señaló que la obra representa la identidad de las y los sudcalifornianos y constituye un legado que permanecerá para las futuras generaciones.

“Hoy este mural es parte de nuestro patrimonio cultural y debemos disfrutarlo, cuidarlo y protegerlo. Estoy segura de que podremos sentirnos muy orgullosos y disfrutar por mucho tiempo de este gran legado”, afirmó.

La representante de Guinness World Record para Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez Borja, destacó el impacto internacional que ha tenido esta estrategia de promoción turística rumbo al Mundial 2026.

“Este récord representa mucho más que una marca mundial; forma parte de una estrategia que, a través de tres récords mundialistas, ha logrado posicionar a México de norte a sur de manera positiva ante el mundo, especialmente en el contexto de un momento tan importante como el próximo Mundial”, señaló.

#ComunicadoSectur 📣#BajaCaliforniaSur obtiene el Guinness World Record por el mural interactivo de futbol más grande del mundo. 🫟🙌🏼



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que este reconocimiento impulsa la promoción internacional de México al generar visibilidad… pic.twitter.com/1L18NPCE6w — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 30, 2026

La titular de la Secretaría de Turismo destacó que el Mundial representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la grandeza cultural, natural y humana de México, y subrayó la importancia de construir un evento con sentido social que deje un legado para las comunidades y haga partícipes a todas y todos los mexicanos de la máxima fiesta del futbol.

“El Mundial se va el 19 de julio, pero este mural ya se quedó de por vida y se queda en un libro que nadie lo borrará. Eso es justo lo que quiere dejar la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: un legado para un Mundial donde demos a conocer una sola cosa, amigas y amigos, que es la grandeza de nuestro país”, añadió.

El mural inicia con la figura de un niño que abraza un balón de futbol como símbolo de unión, identidad y futuro. A partir de esta imagen central se despliega una narrativa visual que integra elementos representativos de Baja California Sur como el desierto, el mar, las rancherías, la pesca, la fauna local y la tradición histórica de la región.

La obra también incorpora referencias al juego prehispánico del ulama, escenas de niñas y niños jugando futbol, así como homenajes a figuras del futbol femenil mexicano, integrando memoria, comunidad y nuevas generaciones en una misma composición artística.

En la ceremonia también participaron la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero; el juez certificador de Guinness World Records, Alfredo Arista; así como autoridades estatales, municipales e integrantes de la comunidad artística sudcaliforniana.

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JVR