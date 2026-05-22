Marina regulariza el Puerto de Loreto, en Baja California Sur, otorgándole la categoría de Puerto de Altura.

La Secretaría de Marina llevó a cabo la regularización del Puerto de Loreto, Baja California Sur, otorgándole la categoría de Puerto de Altura.

Desde 2006, el Puerto de Loreto se mantenía operando en una condición irregular debido a que recibía embarcaciones en navegación de altura pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje, esta regularización permitirá normar las operaciones del puerto de manera oficial, mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de abril de2026, con lo que se brindará certeza jurídica a esta acción.

En este contexto, el 20 de mayo de 2024, el Gobierno de Baja California Sur, a través de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), solicitó formalmente a esta Secretaría la regularización del puerto de Loreto como Puerto de Altura, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la región.

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La oficialización como Puerto de Altura constituye un acto de carácter administrativo que formaliza la operación actual del puerto y da cumplimiento a la normatividad nacional e internacional aplicable, por lo que se mantiene en todo momento una postura de interés y activa comunicación con la sociedad y entes involucrados. Derivado de esta postura, se han llevado a cabo tres reuniones, con el fin de aclarar el sentido del decreto, obteniendo satisfactoriamente líneas de acción en respaldo a esta medida.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrenda su compromiso con el ordenamiento, regulación y modernización de los puertos de nuestro país, reiterando su participación en la protección de los intereses marítimos nacionales y la conservación del medio ambiente marino.

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JVR