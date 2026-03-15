Clase de Futbol más Grande del Mundo rompe Récord Guinness y hace ‘Oficialmente Asombroso’ el Mundial Social en México

Como parte de las acciones del Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México anunciaron que este domingo se rompió el Récord Guinness de “La clase de futbol más grande del mundo”, realizada en el Zócalo capitalino, en la que participaron 9 mil 500 personas.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezaron esta actividad masiva que reunió a miles de personas en la principal plaza pública del país, en una jornada que combinó deporte, convivencia social y promoción turística.

“Nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha pedido que este Mundial sea una fiesta de norte a sur, para todo México. Este Récord Guinness demuestra la pasión de nuestra gente y que tenemos a la mejor afición del mundo; así somos los mexicanos: cálidos, alegres y siempre listos para recibir al mundo. Porque México está de moda”, afirmó Rodríguez Zamora.

La titular de Sectur destacó la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para la organización de esta actividad, la cual requirió diversos ensayos logísticos y operativos durante las últimas semanas para garantizar la participación ordenada y segura de las y los asistentes. Asimismo, subrayó que el Mundial de 2026 será una oportunidad para que el turismo genere beneficios para las comunidades en todo el país.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró la participación de miles de personas que se dieron cita en el Zócalo para formar parte de esta actividad y destacó el entusiasmo de la ciudadanía para convertir a la capital del país en escenario de un nuevo récord mundial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Hoy la Ciudad de México rompe récords de entusiasmo, de participación y de esperanza. Este Zócalo se convierte en la cancha de futbol más grande del mundo y aquí late el corazón futbolero más grande del planeta, por un Mundial diferente: un Mundial de juego limpio, libre de racismo, clasismo, xenofobia y machismo”, expresó.

Asimismo, llamó a que el balón siga rodando como símbolo de encuentro, justicia y esperanza e invitó a las jóvenes de 16 y 25 años a participar, a través de la página mundialsocial.gob.mx, en el concurso Representa a México en la inauguración del Mundial, que lanzó la Presidenta Claudia Sheinbaum para que una joven obtenga el boleto 00001 y asista al partido inaugural de la justa deportiva.

La actividad reunió a miles de personas en la principal plaza pública del país, quienes participaron en una clase masiva de futbol de 35 minutos como parte de las acciones para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026 una celebración que involucre a todas y todos los mexicanos. Durante la sesión, las y los asistentes siguieron un módulo de entrenamiento guiado por figuras destacadas del deporte y personal del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), enfocado en ejercicios básicos, coordinación y fundamentos del juego.

El juez certificador de Guinness World Records, Alfredo Arista, informó que, con una marca a batir de mil 038 personas para la clase de futbol más grande del mundo, en esta ocasión se registró la participación de 9 mil 500 asistentes, por lo que el intento fue reconocido oficialmente como un nuevo Récord Guinness.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto; la representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo; el director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo; la representante de Guinness World Records Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez Borja; destacadas mujeres futbolistas del “Mundial 71”, así como otras leyendas del futbol, entre otros.

Clase de futbol más grande del mundo rompe Récord Guinness y hace “Oficialmente Asombroso” el #MundialSocial en México. 🏟️😍



En el Zócalo de la Ciudad de México participaron 9 mil 500 personas en “La clase de futbol más grande del mundo”, con la que se rompió el Récord Guinness… pic.twitter.com/XJCyY4q0hF — SECTUR México (@SECTUR_mx) March 15, 2026

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FGR