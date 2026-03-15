CDMX rompe Récord Guinness en la Clase de Futbol más Grande del Mundo | VIDEOS

El Zócalo Capitalino se pintó de verde, blanco y rojo, los colores de la Bandera de México, para llevar a cabo la Clase de Futbol más Grande del Mundo, en la que la Ciudad de México (CDMX) consiguió el Récord Guinness al juntar 9,500 personas frente a Palacio Nacional para este entrenamiento.

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Después de poco más de 30 minutos de entrenamiento, México rompe el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo, con 9,500 asistentes.

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Desde niños hasta personas de la tercera edad se dieron cita este domingo para practicar, patear el balón y disfrutar una clase masiva del deporte más famoso del mundo, esto a tres meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026, en la que México será anfitrión por tercera ocasión.

El entrenamiento inició en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una duración de poco más de 30 minutos; con ejercicios como saque de banda, pasar el balón alrededor del cuerpo, dominadas y juegos con los pies fue como los asistentes contribuyeron para lograr el Récord Guinness.

Algunos exjugadores de la Selección Mexicana se hicieron presentes en el Zócalo Capitalino para participar en la Clase de Futbol más Grande del Mundo. Paul Aguilar, Adrián Chávez, Francisco ‘Kikin’ Fonseca y Oscar ‘El Conejo’ Pérez participaron en el entrenamiento y dieron algunas palabras para los asistentes.

De igual manera, Jesús ‘Chiquete’ Orozco y ‘El Shaggy’ Martínez estuvieron arriba del escenario realizando los ejercicios, con Fernando Schwartz como uno de los animadores, narrando el gol de Manuel Negrete del Mundial de México 1986 para que al unísono los participantes cantaran el grito de gol.

De igual forma, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, junto a Rommel Pacheco, director de la Conade, y Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial 2026, bajaron al pasto sintético para participar en la Clase de Futbol más Grande del Mundo.

Clara Brugada este domingo en el Zócalo. ı Foto: Especial.

Récord Guinness tardó diez minutos en dar el veredicto final, el cual fue exitoso y entregó la placa de reconocimiento a la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien levantó el cuadro en medio del escenario como si se tratara de la Copa del Mundo con la canción “We Are The Champions” de fondo.

Antes de retirarse del escenario, Clara Brugada regresó al micrófono para informarle a todos los asistentes que recibirán una copia del reconocimiento de Récord Guinness, pues gracias a ellos la Ciudad de México logró un hecho histórico de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

“Hoy rompimos este gran récord Guinness y nos reunimos más de 9 mil personas en este lugar y demostramos que cuando la ciudad se une somos capaces de lograr lo extraordinario, cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible. Con este récord la ciudad manda un mensaje al mundo: el deporte y el futbol son el lenguaje universal”, comentó Clara Brugada.

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Más de 9 mil personas se reunieron en el Zócalo capitalino para romper el récord mundial con la Clase de Fútbol más Grande del Mundo, y aquí te contamos TODOS los detalles.

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FGR