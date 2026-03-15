CDMX busca romper Récord Guinness con la Clase de Futbol más grande del mundo

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el evento masivo para buscar el Récord Guinness a la clase de futbol más grande del mundo. Durante su intervención, destacó que esta edición de la Copa Mundial de la FIFA se caracteriza por ser un “mundial social” que se vive directamente en las calles y en contacto con la ciudadanía.

Clara Brugada Molina agradeció a los asistentes por su dedicación y preparación para este reto histórico. Asimismo, transmitió un mensaje de la Presidenta de la República Mexicana, quien lanzó una convocatoria para que mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años se inscriban en un concurso de dominadas de balón. La triunfadora de este certamen tendrá el honor de asistir al partido inaugural representando al país.

Respecto al enfoque social de este evento, Clara Brugada Molina aseveró: “aquí late hoy el corazón futbolero más grande del mundo y late por un mundial diferente, un mundial memorable, libre de racismo, xenofobia y machismo”. Además, subrayó el compromiso institucional por la equidad al señalar que “queremos un mundial de juego limpio con sociedad justa”.

A falta de 86 días para la inauguración, la mandataria declaró que la Ciudad de México se encuentra totalmente preparada para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026. El objetivo central de la jornada es superar ampliamente el Récord Guinness vigente, el cual pertenece actualmente a Estados Unidos con mil 38 participantes; para ello, se ha convocado a 15 mil personas en el corazón del país para reafirmar la identidad futbolística de la capital.

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FGR