Clase de futbol CDMX: Así puedes inscribirte para romper el Récord Guiness

El Zócalo de la Ciudad de México se está convirtiendo en una gigantesca cancha de futbol, pues se busca romper Récord Guiness en la capital con una mega clase de futbol soccer el próximo domingo.

A partir de este miércoles se comenzó a instalar pasto sintético en la plancha de la Plaza de la Constitución de la CDMX, pues el próximo 15 de marzo se busca romper el Récord Guiness de la clase de futbol más grande.

México será uno de los tres países en los que se llevarán a cabo los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, por lo que esta hazaña ocurre justo en el marco del evento de futbol soccer más esperado por los aficionados del deporte a nivel mundial.

¿Cómo participar en la clase de fútbol del Zócalo?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de la CDMX, este domingo 15 de marzo se pretende contar con la participación de más de 10 mil personas, quienes estarán tomando la que será la clase de futbol más grande del mundo.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina informó este 9 de marzo que; previo a la Copa Mundial, se estarán realizando actividades deportivas y comunitarias, con la finalidad de acercar este deporte a la comunidad.

Este evento; en el que se espera romper el Récord Guiness de la clase de futbol más grande del mundo, iniciará a las 10:00 horas, por lo que se espera que los participantes comiencen a llegar desde las 08:00 horas hasta las 09:30 horas.

Instalan cancha de futbol en el Zócalo de la CDMX

Para poder asistir a este evento se requiere seguir los siguientes pasos:

Asistir al menos a dos entrenamientos presenciales a las sedes de Utopía, Pilares o Indeportes que se encuentren cerca de tu alcaldía.

Recibir un código digital de inscripción , personal e intransferible, que será proporcionado por las direcciones del deporte de cada alcaldía.

Con el código se debe ingresar al portal oficial indeporte.cdmx.gob.mx para acceder a la página de registro, en donde se deben ingresar los datos personales y el código para poder finalizar la inscripción.

Una vez finalizado el registro se debe imprimir y firmar la carta de exoneración.

En Indeporte se realizará una entrega de Kits el 13 y 14 de marzo del 2026 durante los horarios establecidos, y para esto se requiere contar con la carta de exoneración y una copia de identificación oficial.

Instalan cancha de futbol en el Zócalo de la CDMX

El día del evento las personas deben portar su número asignado de manera visible, respetar el acceso que les fue asignado, completar al menos 35 minutos continuos de clase, usar un balón invidicual, y seguir las indicaciones.

Durante el evento habrá supervisión, por lo que incluso se podría dar una descalificación por inactividad. Además, se pide a las personas asistir con ropa deportiva, ya que no se permitirá utilizar mezclilla.

