Maru Campos da la bienvenida al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La gobernadora Maru Campos en conjunto con Arca Continental y Coca-Cola México dio la bienvenida a la capital del estado al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola en ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua.

Como parte del evento, la mandataria junto al director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda Noriega, develó el galardón original, que por primera ocasión es traído a la entidad, como parte del tour que realiza por distintas ciudades del mundo.

“Hoy Chihuahua se suma a esta emoción universal. Recibir el Tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es recibir este bello trofeo, pero también es recibir una historia, una tradición, una pasión que ha unido a generaciones enteras alrededor de nuestro mundo”, dijo la titular del Ejecutivo.

Añadió que eventos como este muestran que el deporte tiene la capacidad de unir esfuerzos, de convocar voluntades y de construir comunidad.

“Por eso en este momento en que el mundo se encuentra un tanto marcado por la confrontación, es profundamente valioso tener esta copa, símbolo de que siempre es posible encontrar unidad en medio de las diferencias”, afirmó.

Agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Arca Continental, a Coca Cola, así como a las autoridades de los distintos niveles por hacer posible la llegada de la Copa a Chihuahua.

Mariana Torreguitar, directora Senior de Operaciones y Franquicias Zona Norte, de Coca-Cola, México, destacó la colaboración y la labor realizada por las autoridades para hacer realidad la llegada de este trofeo a Chihuahua.

Hoy recibimos en Chihuahua la Copa Mundial de la FIFA 2026, que continúa su recorrido por distintas ciudades del país rumbo a este gran torneo internacional que México tendrá el orgullo de albergar.



Durante hoy y mañana, las y los aficionados podrán visitarla en el Centro de… pic.twitter.com/rnBvN5dHKg — Maru Campos (@MaruCampos_G) March 9, 2026

En su intervención, Borda Noriega expresó que no es casualidad la presencia en Chihuahua del Trofeo, pues la historia de Arca tiene sus orígenes en el norte del país y esta ciudad es de relevancia para la compañía.

En el marco de la ceremonia, la Gobernadora recibió una pequeña réplica del Trofeo.

En el acto estuvo presente además Vincenzo Iaquinta, ganador de la Copa Mundial de futbol con la selección de Italia en 2006.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR