Clara Brugada presenta Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México rumbo al Mundial, que consistente en 119 acciones interinstitucionales agrupadas en seis ejes a fin de garantizar el derecho a la participación, movilidad, no discriminación, diversidad, transparencia, cultura y buen gobierno, en el contexto de la celebración de la Copa Mundial de Futbol.

“Apostamos por convertir a este importante evento internacional, que es el Mundial, en una agenda de derechos humanos en acción. Los derechos deben ser el verdadero marcador para nuestra ciudad”, afirmó.

Al presentar la agenda, Brugada Molina subrayó que en la capital “apostamos por convertir a este importante evento internacional en una agenda de derechos en acción”, donde “los derechos deben ser el verdadero marcador”, con acciones como “Silbatazo Ciudadano” para reportar irregularidades de servidores públicos y la creación de un portal de transparencia sobre gasto e inversión pública en el Mundial; además de un sistema integral de prevención de riesgos con protocolos de atención inmediata.

La titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que la estrategia se organiza en seis ejes de acción, que articulan políticas públicas con enfoque de derechos con una cancha pareja de libertades e inclusión.

Firmamos junto con Luis Fernando Carrera Castro, Representante de @UNICEFMexico, un convenio de colaboración para reforzar nuestras políticas públicas a favor de la niñez, no solo en el marco del Mundial sino también para trascender el bienestar infantil como parte fundamental en…

Cancha Pareja: Libertades e Inclusión

Promueve una política de hospitalidad basada en el respeto, la interculturalidad y la no discriminación. Incluye campañas de sensibilización sobre pluriculturalidad, así como iniciativas de participación ciudadana orientadas a fortalecer la convivencia social. La campaña La Ciudad de Raíces También Juega busca que la discriminación quede fuera de las canchas y con expresiones de pluriculturalidad de la capital se visibilizará a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas.

¡Vamos a convertir a la Ciudad de México en la #CapitalMásDeportiva! Con la creación de la Secretaría del Deporte fortaleceremos infraestructura, espacios y actividades para que el deporte se viva en los barrios, en las comunidades, en las escuelas y canchas.

Al frente estará…



Al frente estará… pic.twitter.com/QJaD3F2p3m — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2026

Alineación por el Cuidado. Cuidados del Ámbito Público

Contempla la creación de entornos de protección y bienestar, con una visión que reconoce el cuidado como una responsabilidad pública y no exclusivamente privada. Tiene como objetivo prevenir, detectar y atender con inmediatez la violencia familiar. Utilizará herramientas como las líneas 911 y *765, así como las cámaras de videovigilancia del C5 y presencia y proximidad de elementos en territorio, además de patrullajes disuasivos.

Pase Seguro. Ciudad Conectada

Movilidad e infraestructura con justicia social, busca garantizar que la movilidad y el espacio público funcionen como derechos y no como privilegios, mediante obras y acciones que aseguren desplazamientos seguros y dignos tanto para habitantes como para visitantes. Entre las medidas previstas se encuentra la rehabilitación de espacios deportivos y mejoras en la infraestructura urbana.

El Plan de Última Milla tiene como objetivo generar las condiciones adecuadas para el acceso de la población a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, una estrategia que será puesta a prueba el próximo 28 de marzo durante el partido inaugural del inmueble.

Mi Porra Me Respalda.

Este eje impulsa actividades deportivas y culturales en toda la ciudad con el objetivo de fortalecer el tejido social, promover la participación comunitaria y fomentar el orgullo colectivo, la cultura de barrio y el protagonismo ciudadano. Entre las estrategias se contempla el Mundialito Prehispánico que busca llevar un espectáculo alusivo al juego de pelota con un videomapping y toda una estructura que, además, contempla una experiencia inmersiva.

Cancha Verde

Apoyo a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con un modelo de sostenibilidad y de promoción de la economía circular que no se reduce únicamente a temas de reciclaje, sino también a evitar que se generen residuos y veamos a los residuos como recursos que pueden servir a su vez.

VAR Ciudadano

Este último eje tiene como objetivo asegurar el derecho a la información y la transparencia para la ciudadanía, incluyendo las estrategias Silbatazo Ciudadano y el Portal de Transparencia anunciadas por la Jefa de Gobierno.

El portal de transparencia, rendición de cuentas y de máxima publicidad busca, en el marco de la coyuntura mundialista, dar a conocer de manera simple y accesible el uso de recursos público utilizados por el Gobierno de la Ciudad de México, pero con miras a la permanencia y garantizar el ejercicio de transparencia al convertirse en una plataforma ampliada y robusta.

Firma de Convenio para Protección de Derechos de la Infancia

En el marco de la presentación de la Agenda de derechos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el objetivo de establecer esquemas para proteger y salvaguardar el interés superior de la infancia en el contexto del Mundial.

Al respecto la mandataria capitalina resaltó que con la firma de este acuerdo, la UNICEF se convierte en una institución evaluadora de las políticas públicas que implementa el Gobierno de la Ciudad de México en favor de la niñez.

Por su parte, el representante de la UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castillo, reconoció que la iniciativa de reforma en favor de la primera infancia, es un gran avance de la reforma constitucional para garantizar el cuidado, la educación y acompañamiento de políticas públicas de las niñas y los niños.

Presentación de la Imagen Institucional del Gobierno de la Ciudad de México para el Mundial

Como parte de la presentación de la agenda de derechos, también se dio a conocer la imagen institucional del Gobierno de la ciudad de México en el marco del Mundial de Futbol, a través de una serie de imágenes enfocadas en resaltar los valores y los derechos humanos que otorgan identidad a la capital del país.

Para ello se mostraron diversos carteles con los siguientes temas: la Ciudad de México, capital del Futbol y los derechos de los pueblos originarios, el feminismo, la inclusión, la justicia social, las libertades, la cultura, el bienestar, la diversidad y el juego es limpio, entre otros.

Al presentar la imagen institucional del gobierno capitalino, la coordinadora de Comunicación Ciudadana del GCDMX, Ana María Lomelí, refirió que la Ciudad de México recibe al mundial con historia, memoria y una identidad que vibra en cada barrio y explicó el significado de cada color.

“El magenta vibra con su fuerza y su pasión. El morado abraza la memoria, la creatividad y el carácter profundo de nuestra identidad. El verde florece como esperanza y futuro. Y el amarillo enciende la luz de la fiesta y la alegría. El naranja da calor, movimiento y vida. Juntos forman una paleta de colores que celebra una ciudad plural, orgullosa y luminosa. Una ciudad que se transforma sin perder su raíz", explicó Lomelí.

¡La Ciudad de México se vestirá de fiesta para recibir al Mundial 2026!



Presentamos junto a Jurgen Mainka, representante de @MexicoCity26, la identidad gráfica que mostrará al mundo la fuerza, historia y diversidad de nuestra gran ciudad.



En este sello, el pasado y el futuro se… pic.twitter.com/uCJegv0Rgd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 13, 2026

Respecto al sello que representa a la Ciudad de México, explicó que se trata de un aro del juego de pelota, donde aparece Quetzalcóatl, figura central de las culturas y símbolo de sabiduría y creación y renovación, y del ajolote, símbolo vivo del antiguo sistema lacustre del Valle de México, que representa resistencia y capacidad de adaptación.

“Quetzalcóatl y el ajolote —dijo— se encuentran en este símbolo para narrar una nueva etapa; una nueva historia: tradición y futuro compartiendo cancha".

En este mismo contexto, de la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno dio a conocer que el Instituto del Deporte de esta capital se transformará en secretaría, y añadió que al frente de esta misma será designado Javier Hidalgo, quien actualmente encabeza el INDEPORTE.

Al respecto, Javier Hidalgo agradeció la deferencia de la mandataria capitalina y se comprometió a seguir con el mismo esfuerzo y dedicación al frente de esta institución.

JVR