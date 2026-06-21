Sheinbaum y Marina del Pilar garantizan soberanía energética con nueva Central Ciclo Combinado en Mexicali

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Con el objetivo de garantizar la soberanía energética, avanzar en la sustentabilidad y consolidar la justicia social en el estado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguraron la Central de Ciclo Combinado “González Ortega”.

Este complejo de infraestructura eléctrica atiende la creciente demanda de la región mediante dos nuevas subestaciones y una operación limpia que evitará anualmente la emisión de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente.

Durante el encuentro, la gobernadora Marina del Pilar destacó que esta Central representa un acto de justicia social respaldado por una inversión federal histórica superior a los 73 mil 900 millones de pesos para la red eléctrica estatal.

La Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, Baja California. ı Foto: Cortesía

Asimismo, celebró la consolidación del subsidio récord de mil 485 millones de pesos asignado directamente a las tarifas de Mexicali y San Felipe, protegiendo de forma directa la economía familiar de más de un millón 370 mil personas que habitan en los sectores con mayor vulnerabilidad social de dichos municipios.

“Hoy es un día que quedará marcado en la historia de Baja California y de México entero, porque la inauguración de esta Central de Ciclo Combinado representa soberanía, representa desarrollo y justicia social. Representa la visión de un país que entiende que la energía es un derecho y una condición indispensable para el bienestar y la prosperidad, celebrando además este subsidio histórico que alivia directamente la economía de nuestra gente” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó su compromiso con la transición energética al anunciar una meta de instalación de 32 mil megawatts adicionales en el Sistema Eléctrico Nacional durante su mandato, de los cuales 22 mil megawatts corresponderán estrictamente a energías renovables desarrolladas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Claudia Sheinbaum inaugura la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, Baja California. ı Foto: Cortesía

Distribución de energía

Como parte de los compromisos cumplidos para atender las demandas más sentidas de la población, se anunció la modernización de la infraestructura local mediante el reemplazo de 4 mil postes de luz en Mexicali.

Esta acción estratégica optimizará de manera integral la distribución de energía en el municipio y disminuirá drásticamente las interrupciones del servicio , dando una respuesta efectiva a las solicitudes que la ciudadanía había venido presentando para contar con una red eléctrica digna y eficiente.

“La producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional, la segunda los impactos ambientales, sustentabilidad, y la tercera es justicia social; las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Al centro, la Presidente Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar en la inauguración de la Central de Ciclo Combinado. ı Foto: Cortesía

Bienestar para Baja California

Como parte de las acciones prioritarias para el estado, la Presidenta anunció el Plan de Justicia de San Quintín, el cual destinará 36 mil apoyos económicos de 40 mil pesos cada uno para el mejoramiento y construcción de vivienda digna.

De igual manera, se ratificó la implementación de la beca universal “Rita Cetina” para asegurar que los estudiantes de educación básica de Baja California cuenten con los recursos necesarios para continuar su preparación escolar. Con estas acciones, concluyó la gira de trabajo de la Presidenta por la entidad.

cehr