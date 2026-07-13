Ken Salazar admite que no cuenta con pruebas de acusaciones vs AMLO ni Rocha Moya, destaca Sheinbaum

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que no cuenta con ninguna prueba de los señalamientos que hizo contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y una presunta relación con el crimen organizado, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una entrevista televisiva concedida en días recientes, el exrepresentante diplomático afirmó que nunca contó con pruebas de los supuestos vínculos criminales sobre los que se señaló a Rocha Moya.

Estas declaraciones fueron resaltadas por la mandataria federal durante su conferencia de prensa, en donde también remarcó el respeto que Ken Salazar expresó respecto Obrador.

“Él, por ejemplo, dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía ningún tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador a algún grupo delincuencial, dicho por el ex embajador”, declaró.

Insistió en que existe una contradicción entre lo que Salazar dijo cuando aún era embajador, para negar la intervención de su país en la extracción irregular de los narcotraficantes Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquían Guzmán López, y lo que los hechos mostraron con la entrega que el FBI hizo de la aeronave en la que se sacó al criminal de México.

“Sobre el tema ya directamente del caso del avión que lleva estos dos delincuentes Estados Unidos tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de eh la exposición de esta aeronave en un en una feria eh como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces, hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando”, dijo.

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FGR