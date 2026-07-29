Golpe al Cártel de Sinaloa

Relevante captura, nos comentan, la que se dio ayer en Mazatlán, de Adrián “N”, alias El 20, quien es señalado como jefe regional del Cártel de Sinaloa, y es acusado de participar en ataques al Ejército. Uno de los casos fue durante una refriega que ocurrió el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán —la cual tuvo como saldo la muerte de cinco militares— mientras que en los años 2019 y 2023 tomó parte en las agresiones a instalaciones y fuerzas del Ejército durante las operaciones para detener a Ovidio Guzmán. Derivado de trabajos de inteligencia militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la de Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública de Sinaloa, realizaron una operación de precisión en la localidad de Villa Unión, refirió la Defensa anoche. No fue la única captura, también se realizó la de Gabriel “N” alias El Gabito, a quien se vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera el pasado 23 de enero, y con la desaparición de cuatro turistas procedentes del Estado de México en el mes de febrero. Ahí el dato.