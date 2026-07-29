Los indicadores de Rubalcava

Y fue el director del Metro, Adrián Rubalcava, el que, nos comentan, ayer reveló indicadores que dan cuenta de mejoras relevantes que está teniendo el servicio del sistema de transporte. Estos datos revelan un antes caracterizado por un déficit de trenes, infraestructura deteriorada, escaleras eléctricas fuera de servicio, subejercicios presupuestales, tiempos prolongados para atender incidentes y comercio desordenado en estaciones, y un después en el que todas esas deficiencias están siendo atendidas. Había, por ejemplo, un subejercicio de más de 4 mil millones de pesos, resultado de un desorden administrativo que impedía adquirir oportunamente refacciones para el mantenimiento de las unidades, lo cual se está subsanando con esquemas de contratos multianuales. En cuanto a seguridad, actualmente ya hay 5 mil 600 elementos en cuatro sectores y supervisión por líneas y estaciones, binomios caninos, policías encubiertos y presencia permanente en andenes y torniquetes, con lo que las carpetas de investigación por robo dentro del Metro pasaron de 4.84 a 2.84 cada día. ¡Qué tal!.