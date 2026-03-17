Firma debe aún mil mdp por derrame en río Sonora

SI GRUPO MÉXICO no termina de cubrir el adeudo de mil millones de pesos que acordó pagar como parte del resarcimiento del daño provocado por el derrame de residuos contaminantes al río Sonora, se reactivará el proceso en su contra, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En semanas recientes, el Gobierno de México y la firma llegaron a un acuerdo para retirar la demanda penal a causa del derrame de sulfato de cobre en el río Sonora, ocurrido en 2014. Por esto, el Grupo se comprometió a realizar un pago de mil 500 millones de pesos para atender los daños que se provocaron.

El Dato: El plan para la zona incluye construir 16 plantas potabilizadoras, instalar 16 sistemas de desinfección y aplicar un monitoreo permanente sobre la calidad del agua.

La mandataria federal comentó que hasta ahora únicamente se ha cumplido con el pago de una tercera parte y se esperaría que cubriera el total dentro de este mismo mes para continuar en abril con los trabajos de resarcimiento del daño.

“Depositó 500 (millones de pesos), faltan mil millones de pesos para iniciar todas las obras de saneamiento del río Sonora. Y estamos esperando ese depósito. Si no, pues se reactiva todo, ¿verdad?, porque hay un compromiso de que, en efecto, se tiene que depositar todo el recurso”, dijo.

2,200 mdp fueron anunciados para el plan de remediación

La mandataria mencionó que ante un caso de daño ambiental se evalúa qué es lo que resulta más conveniente: que se plantee una solución alternativa o que haya personas detenidas.

“Entonces, en este caso, pues se dijo: ‘Mejor que se repare el daño ambiental’. Eso no quita que todavía haya algunos casos penales, pero la salida alternativa pues siempre es una posibilidad privilegiando la mejora ambiental frente a la sanción a una persona. Esa es la salida que se planteó por parte también del gobierno del estado de Sonora”, declaró.

En cuanto a las obras para atender los daños a la población, se trabaja en la licitación para la construcción de un hospital, la cual se espera concretar este mismo mes y en abril comiencen las obras.

“En este momento ya falta muy poco para… Se está licitando el hospital, ya espero que en este mismo mes se asigne a qué empresa lo va a desarrollar, para que inicie ya en abril la construcción del hospital, que es una de las medidas alternativas”, dijo Sheinbaum.

El plan integral de justicia para la remediación de la cuenca del río Sonora tendrá una inversión superior a los dos mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones corresponden a Grupo México, más de 483 millones al Gobierno federal y 180 millones al estatal.