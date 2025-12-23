Resarcirá Grupo México afectación en el río Sonora

Derrame de contaminantes en el embalse de Sonora, ocurrido en agosto de 2014.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que este martes se presentarán todas las obras de resarcimiento para atender los daños provocados al río Sonora derivado del derrame de desechos responsabilidad de Grupo México, ocurrido el 6 de agosto de 2014.

En conferencia detalló que el anuncio será hecho por las titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

“Mañana (hoy) en Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora, después de que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias y (...) se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento”, declaró.

El Tip: El derrame de 40 mil m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre llegaron al arroyo Tinajas, los ríos Bacanuchi y Sonora y la presa Molinito.

Como parte de estas obras, adelantó que se construirán instancias de salud y se echarán a andar trabajos para evaluar la calidad del agua, así como otras obras para atender el impacto ambiental que generó la contaminación.

“Esto es muy importante. Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del río Sonora, la restitución y la remediación de suelo. En fin, son una serie de acciones que finalmente se atienden de un trabajo permanente que se hizo y que el Grupo México al final pues decidió cumplir con todo ello”, dijo.

270 personas resultaron con daños en su salud por el derrame

En un segundo punto, la mandataria reconoció el levantamiento de la huelga de Cananea, que se extendió por más de seis mil días, y ratificó que en las próximas semanas se presentará un plan de justicia para los trabajadores, el cual incluirá la entrega de un apoyo a cambio del cual los trabajadores aceptaron levantar la paro, lo cual calificó como histórico.

“Creo que lo vamos a informar de manera integral la próxima semana y si no, a principios de enero. Se llegó a un acuerdo muy importante para el Plan de Justicia de Cananea, los trabajadores de Cananea después de años de huelga han decidido levantar la huelga a través de un apoyo, un resarcimiento eh a todos los trabajadores. Esto es algo histórico para Sonora”, dijo.