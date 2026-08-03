Sólo se reservará información de seguridad nacional o procesos judiciales abiertos

El decreto que la Presidenta Claudia Sheinbaum alista en materia de transparencia buscará que sólo se reserve la información relativa a asuntos de seguridad nacional o procesos judiciales abiertos.
Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que emitirá un decreto e iniciativa para incorporar al marco legislativo las normas sobre la información que las dependencias públicas dan a conocer.
Remarcó que las plataformas de transparencia deben de garantizar el acceso a la información gubernamental, pero procurando la información de índole personal.
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“El objetivo es que solo aquello que realmente es seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del gobierno, obviamente eh resguardando los datos personales”, comentó,
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FGR