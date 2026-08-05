Continuará caminando junto a la gente

¿Les molesta que sea mujer o les asusta que tenga el respaldo del pueblo?; no me van a intimidar: Milena Quiroga

Denunció actos de hostigamiento e intimidación registrados durante las últimas semanas; llamó a privilegiar el respeto, la unidad y la decisión libre del pueblo durante el proceso interno

aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga.
aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Paz, Baja California Sur.- — La aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga, denunció actos de hostigamiento e intimidación registrados durante las últimas semanas y afirmó que ninguna presión desviará su compromiso de seguir recorriendo el estado y manteniendo un diálogo directo con la ciudadanía.

Durante un mensaje dirigido a las y los sudcalifornianos, sostuvo que la política debe construirse con respeto y convicción, nunca mediante amenazas o intentos de intimidación.

¿Les molesta que sea mujer o les asusta que tenga el respaldo del pueblo? No me van a intimidar”, expresó.

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Milena Quiroga reiteró que toda diferencia política debe resolverse dentro del marco del respeto y la legalidad, por lo que hizo un llamado a rechazar cualquier forma de violencia política y privilegiar la unidad durante el proceso interno.

Asimismo, convocó a la dirigencia nacional del movimiento a garantizar que prevalezcan los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación, privilegiando el diálogo, la unidad y el respeto entre compañeras y compañeros.

Finalmente, aseguró que continuará caminando junto a la gente con la misma cercanía de siempre y subrayó que serán las y los ciudadanos quienes decidan el rumbo de Baja California Sur.

No me van a doblar. No me van a callar. Baja California Sur no tiene dueño; aquí decide el pueblo”, concluyó.

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FGR

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