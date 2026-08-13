Sinaloa se posiciona entre los estados con mayor crecimiento industrial de México

Sinaloa registró uno de los desempeños industriales más destacados del país durante abril de 2026, al alcanzar un crecimiento anual de 10.4 por ciento, frente al 2.4 por ciento registrado a nivel nacional, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado este 10 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, la entidad creció 8 puntos porcentuales por encima del promedio nacional y se colocó en el sexto lugar entre las entidades con mayor crecimiento industrial del país, empatada con Yucatán, confirmando un desempeño favorable de las actividades productivas del estado. El propio INEGI ubica a Sinaloa entre las entidades con los crecimientos anuales más destacados durante abril.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde destacó que estos resultados representan una señal positiva para la economía estatal y refrendó el compromiso de su administración de seguir generando condiciones que favorezcan la inversión, el desarrollo económico y las oportunidades para las familias sinaloenses.

“Que Sinaloa crezca 10.4 por ciento en su actividad industrial, muy por encima del promedio nacional, es una señal positiva de la capacidad productiva de nuestro estado. Estos resultados nos comprometen a seguir trabajando para generar condiciones de confianza, impulsar la inversión y traducir el crecimiento económico en más oportunidades, empleo y bienestar para las familias sinaloenses”, señaló la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Uno de los datos más relevantes corresponde a la industria de la construcción, que registró un crecimiento anual de 24.9 por ciento, convirtiéndose en el principal motor del avance industrial de Sinaloa. Este desempeño fue significativamente superior al crecimiento nacional de la construcción, que se ubicó en 10.5 por ciento. Además, el INEGI colocó expresamente a Sinaloa entre las entidades con las mayores alzas del país en este sector.

El crecimiento también se reflejó en otras actividades productivas. La minería avanzó 9.8 por ciento anual, mientras que las industrias manufactureras crecieron 1.7 por ciento.

Además del crecimiento anual, las cifras desestacionalizadas muestran que la actividad industrial sinaloense aumentó 5.2 por ciento respecto a marzo de 2026, colocando a Sinaloa entre las entidades con mayores incrementos mensuales del país.

Los resultados muestran un desempeño positivo de la economía sinaloense, particularmente por el dinamismo de la construcción, y colocan al estado entre las entidades que durante abril avanzaron a un ritmo considerablemente superior al promedio nacional.

El IMAIEF es el indicador del INEGI que permite dar seguimiento mensual al comportamiento de las actividades industriales de cada entidad federativa y utiliza información proveniente de encuestas económicas y registros administrativos nacionales.

📈 Sinaloa registró un crecimiento anual de 10.4% en su actividad industrial durante abril de 2026, de acuerdo con el INEGI, frente al 2.4% observado a nivel nacional.



🏗️ La construcción tuvo el mayor avance, con 24.9%; la minería creció 9.8% y las industrias manufactureras… pic.twitter.com/NhDUCt33vs — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 13, 2026

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