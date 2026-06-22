Pone en marcha Salomón Jara ‘Operación Cazador’ para reforzar la seguridad en la Zona Metropolitana de Oaxaca

Santa Lucía del Camino, Oaxaca — Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la puesta en marcha de la “Operación Cazador”, una estrategia permanente que concentrará toda la fuerza del Estado para la prevención y disuasión del delito en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO).

Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal informó que la entidad se consolida como uno de los estados más seguros del país, al ubicarse en el quinto lugar nacional con menor incidencia delictiva, resultado de una reducción del 32 por ciento en los delitos registrados, gracias al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Estos resultados no significan que bajemos la guardia. Al contrario, nos obligan a seguir fortaleciendo nuestras estrategias para proteger la tranquilidad de las familias oaxaqueñas”, expresó.

En este sentido, explicó que la "Operación Cazador" se desarrolla en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), la Policía Estatal, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), la Policía Vial Estatal (PVE) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), así como con los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, en el marco de la estrategia Oaxaca Segura.

El Gobernador destacó también que estas acciones combinan presencia policial, inteligencia y tecnología, mediante operativos de vigilancia aérea con drones, patrullajes preventivos y recorridos disuasivos. Estas se complementan con programas como Senderos Seguros, enfocados en la recuperación de espacios públicos, la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de auxilio conectados al C5i, con el fin de fortalecer la prevención del delito y la atención de emergencias.

Por su parte el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, informó que la “Operación Cazador” no es un nuevo programa, sino el fortalecimiento de la estrategia de seguridad ya en marcha en la (ZMO), la cual busca reforzar la procuración de justicia con presencia permanente de las corporaciones en espacios públicos y zonas donde las familias oaxaqueñas realizan sus actividades diarias, priorizando lugares como la Central de Abastos para incrementar la seguridad, al tiempo que se enfatiza que la seguridad es una responsabilidad compartida.

En su oportunidad el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Félix Javier Quiroz, informó que el Estado de Fuerza destinado para esta estrategia estará conformado por mil 104 elementos de corporaciones estatales y municipales, apoyados por 94 patrullas, 68 motopatrullas, seis biosensores K9, cuatro vehículos Kodiak, tres ambulancias y ocho bicicletas.

Finalmente, explicó que el despliegue operativo contempla recorridos permanentes en parques, mercados, zonas bancarias, escuelas, transporte público y otros espacios de alta afluencia, con el propósito de fortalecer la percepción de seguridad y garantizar que las familias oaxaqueñas puedan desarrollar sus actividades en entornos más seguros.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir trabajando para preservar la paz, fortalecer la seguridad pública y garantizar el bienestar de las familias oaxaqueñas.

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FGR