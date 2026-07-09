‘Yo voy con Morena’: Andrea Chávez marca distancia del respaldo del PVEM a Cruz Pérez Cuéllar

Andrea Chávez afirmó que su compromiso es con la representación activa de la Cuarta Transformación en su estado.

La senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez Treviño, afirmó que su proyecto político rumbo a la definición de la candidatura al Gobierno de Chihuahua permanece dentro de Morena, luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresara su respaldo al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, declaró la legisladora, al subrayar que toda su trayectoria política se ha desarrollado en ese partido, donde ha sido militante, dirigente y vocera.

Chávez aseguró a medios que mantiene plena confianza en los mecanismos internos de Morena y en la encuesta que definirá a la persona que encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua, por lo que dijo estar convencida de que será la militancia y el proceso partidista quienes determinen la candidatura.

Asimismo, reiteró que su compromiso es con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que continuará trabajando desde esa fuerza política.

La senadora Andrea Chávez, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

La senadora con licencia señaló que seguirá recorriendo los municipios de Chihuahua para mantener el contacto con la ciudadanía y fortalecer su proyecto, al considerar que la prioridad debe ser atender las demandas de la población por encima de las definiciones entre los partidos que integran la coalición.

En ese sentido, expresó respeto por las decisiones que adopten las demás fuerzas políticas respecto a los perfiles que decidan respaldar, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de distintos liderazgos de Morena y del Partido del Trabajo.

Consideró que esos respaldos reflejan la fortaleza y la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación de cara al proceso interno para definir a quien competirá por la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027.

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MSL