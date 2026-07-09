PT respalda a Andrea Chávez para Chihuahua y acusa al PVEM de favorecer a Maru Campos

El Partido del Trabajo (PT) confirmó que respaldará a la senadora Andrea Chávez como su apuesta para la candidatura al Gobierno de Chihuahua y cuestionó la decisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de impulsar al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, al considerar que esa postura beneficia políticamente a la administración estatal encabezada por la gobernadora panista María Eugenia “Maru” Campos.

El coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que la dirigencia nacional del partido ya definió su respaldo a la legisladora morenista.

“El PT ha resuelto caminar con Andrea Chávez. Para nosotros es tiempo de mujeres y la senadora tiene mucha más cercanía con el PT, nos convence más y ya a nivel nacional resolvimos apoyar a la senadora Andrea Chávez”, afirmó.

📛BOMBA💣 EN CHIHUAHUA EL PARTIDO DEL TRABAJO ANUNCIA QUE APOYA A @AndreaChavezTre



⚠️🇲🇽El Partido del Trabajo anuncia que su apoyo será para Andrea después de que ayer el extorsionador del Partido Verde @ArturoEsc amenazara que si no es Cruz Pérez el candidato ellos no van.. pic.twitter.com/rJaEbh0j9z — Juan Carlos Jr. Poblano (@MONCAYOJUAN) July 9, 2026

Cuestionado sobre el respaldo que el PVEM expresó a favor de Cruz Pérez Cuéllar, Sandoval evitó confrontar directamente a su aliado y sostuvo que cada fuerza política es libre de fijar su posición.

“Como dijo Benito Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’. Somos aliados y el Verde toma sus decisiones, nosotros las nuestras”, expresó.

Por su parte, la diputada federal del PT, Lilia Aguilar, reconoció que el PVEM tiene derecho a manifestar sus preferencias, aunque advirtió que no forma parte de los acuerdos de la coalición imponer respaldos anticipados a un aspirante.

“Ni siquiera es una condición de enfrentamiento que haya en la Mesa Nacional de Candidaturas de la coalición, pero lo tomamos como lo que es: una señal de preferencia hacia un candidato”, señaló.

No obstante, hizo un llamado a evitar divisiones internas al considerar que éstas podrían favorecer al PAN en la entidad.

“Hacemos un llamado a no hacerle el juego a María Eugenia Campos, la gobernadora, que tiene muchos problemas en el estado, porque los panistas se están peleando por el único espacio que saben que van a ganar, la Alcaldía de Chihuahua, y que nosotros salgamos a generar una diferencia no es bueno”, sostuvo.

La legisladora chihuahuense insistió en que la unidad de los partidos que integran la coalición será determinante rumbo a la definición de la candidatura.

“Si el Verde toma una decisión de separarse de la coalición, nosotros estamos firmes a quien salga en la encuesta”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que el PVEM manifestara públicamente su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar para competir por la gubernatura de Chihuahua, mientras que el PT formalizó su apoyo a Andrea Chávez, perfil de Morena que también busca encabezar la candidatura de la coalición oficialista en el estado.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL